„Żurkowcy” odsuwają kolejnych niepasujących im sędziów od sprawy Zbigniewa Ziobry. „Prokuratura Krajowa zwróciła się do Sądu Apelacyjnego o wyłączenie sędziego Dariusza Drajewicza od rozpoznania zażalenia w sprawie związanej z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec b. szefa MS, posła PiS Zbigniewa Ziobry” - poinformował PAP rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.
Prokurator Nowak wskazał, że wniosek PK o wyłączenie sędziego Drajewicza od rozpoznania zażalenia obrońcy Ziobry - dotyczy ono postanowienia sądu o nieuwzględnieniu wniosku o zawieszenie postępowania o wydanie ENA wobec b. szefa MS - został skierowany do Sądu Apelacyjnego w Warszawie „z uwagi na uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego”.
26 marca br. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrony o zawieszenie postępowania w sprawie wydania ENA do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania o zastosowaniu wobec b. szefa MS tymczasowego aresztowania. Obrońca Ziobry mec. Bogumił Zygmont na to postanowienia złożył w terminie zażalenie, które zawierało jednak brak formalny - nie zostało podpisane przez obrońcę. Sąd wezwał adwokata do uzupełnienia zażalenia, czyli jego podpisania, do 7 maja. Po uzupełnieniu braków zażaleniu nadano bieg.
Właściwy do rozpoznania zażalenia jest Sąd Apelacyjny w Warszawie, gdzie sprawą miała się zająć sędzia Anna Nowakowska; została wyłoniona w losowaniu. Prokuratura Krajowa 19 maja skierowała jednak do sądu wniosek o wyłączenie sędzi Nowakowskiej. Wniosek ten - jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa warszawskiego sądu apelacyjnego, sędzia Alicja Fronczyk - został uwzględniony przez sąd 28 maja.
Podważanie kolejnego sędziego
W wyniku losowania nowym referentem został sędzia Dariusz Drajewicz. Prokuratura jednak zawnioskowała w środę do SA o jego wyłączenie. Jak przekazał PAP prok. Nowak, „kluczowym argumentem” za wyłączeniem Drajewicza jest „przebieg kariery służbowej sędziego”.
Przed powołaniem do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Dariusz Drajewicz orzekał w sądach wyższych instancji w ramach delegacji udzielanych decyzjami ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Dotyczyło to delegacji do Sądu Okręgowego w Warszawie, a następnie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Decyzje te były podejmowane w okresie, gdy Zbigniew Ziobro kierował resortem sprawiedliwości
— doprecyzował rzecznik PK.
Ponadto - jak poinformował prok. Nowak - we wniosku o wyłączenie wskazano, że sędzia Drajewicz został powołany do Sądu Apelacyjnego w Warszawie „w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po zmianach z 2017 r., której status był wielokrotnie kwestionowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.
(…) Drajewicz był członkiem KRS, a w okresie od kwietnia 2018 r. do lutego 2020 r. pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego
— dodał rzecznik PK, podkreślając, że „w ocenie prokuratora ma to istotne znaczenie dla oceny jego związku z kwestionowanymi zmianami w wymiarze sprawiedliwości”.
We wniosku przypomniano też, że „kandydatura Dariusza Drajewicza do KRS została zgłoszona przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, a Zbigniew Ziobro (wówczas poseł tego klubu) osobiście głosował za listą kandydatów obejmującą jego nazwisko”.
W ocenie prokuratora powyższe okoliczności, rozpatrywane łącznie, mogą wywoływać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego Dariusza Drajewicza w sprawie bezpośrednio dotyczącej Zbigniewa Ziobry
— podkreślił prok. Nowak.
To nie pierwszy raz
Podobne zastrzeżenia co do sędziego Drajewicza, były podnoszone przez PK w skierowanym do warszawskiego SA wniosku o wyłączenie wyznaczonej wcześniej do rozpoznania zażalenia obrońcy Ziobry sędzi Nowakowskiej. Dotyczyły one powołania sędzi Nowakowskiej do warszawskiego SA w procedurze z udziałem KRS w kształcie po 2017 r. czy jej wcześniejszego orzekania w tym sądzie „w ramach długotrwałej delegacji”, której udzielenie i dalsze trwanie zależało od decyzji ówczesnego szefa MS Zbigniewa Ziobry.
Sędzia Anna Nowakowska była w ponadprzeciętnym stopniu powiązana służbowo z ówczesnym kierownictwem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w tym z prezesem tego sądu Piotrem Schabem. Nadto sędzia udzieliła poparcia kandydaturze Dariusza Drajewicza do KRS. Zarówno Schab, jak i Drajewicz są publicznie postrzegani jako osoby aktywnie wspierające kierunek zmian w sądownictwie realizowany przez ministra Ziobrę
— zaznaczył w wydanym wówczas komunikacie rzecznik PK.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761820-co-oni-wyprawiaja-kolejny-wniosek-zurkowcow-ws-ziobry
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