Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia ws. użycia przez posła Konfederacji Konrada Berkowicza zmodyfikowanej flagi Izraela i wypowiedzianych wtedy przez niego słów. Prokurator uznał, że ochrona praworządności ani interes społeczny nie wymagały ścigania tego czynu z oskarżenia publicznego.
Szczegóły sprawy Konrad Berkowicz ujawnił we wpisie zamieszczonym na Facebooku.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie odrzuciła wniosek Czarzastego o wszczęcie dochodzenia w sprawie mojego wystąpienia w Sejmie na temat Izraela
— przekazał.
Według śledczych nie doszło do przestępstwa, bo swastyka jest symbolem jednoznacznie kojarzonym z nazizmem, ale samo jej użycie nie oznacza propagowania tej ideologii. Symboliki III Rzeszy użyto po to, by potępić działania Izraela, a nie promować nazizm
— wskazał.
Co więcej w ocenie prokuratury zaistnienie zbrodni, o których była mowa „uprawdopodobniają liczne dowody zgromadzone przez instytucje międzynarodowe” a „angażowanie się polskich organów ścigania w obronę dobrego imienia państwa Izrael byłoby nie tylko niezasadne, lecz także nieetyczne”
— dodał.
O co chodzi?
Sprawa dotyczy wystąpienia posła Berkowicza w ramach wniosków formalnych podczas obrad Sejmu w połowie kwietnia. W kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie zarzucił on Izraelowi przeprowadzanie ataków z użyciem zakazanych bomb fosforowych oraz że w wyniku takich ataków cierpi ludność cywilna, w tym dzieci i kobiety.
Poseł Konfederacji powiedział wówczas, że „Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, Izrael to nowa III Rzesza”. Następnie, stojąc na sejmowej mównicy, rozwinął wydruk przedstawiający przerobioną izraelską flagę, na której zamiast gwiazdy Dawida widniała swastyka. Berkowicz powiedział, że tak właśnie powinna wyglądać flaga Izraela.
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Adrian Siwek/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761819-porazka-czarzastego-z-berkowiczem-jest-decyzja-prokuratury
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