Europosłowie Nowej Lewicy Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek poinformowali w Brukseli, że chcieliby spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim, żeby przekonać go, aby nie wetował ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu, przyjętej przez Sejm pod koniec maja.
Europosłowie wysłali jeszcze we wtorek list do Kancelarii Prezydenta RP z prośbą o spotkanie.
Jak przyznali w Brukseli politycy Nowej Lewicy, którzy sami są parą od ćwierć wieku, mają nadzieję, że uda im się przedstawić prezydentowi problemy, z jakimi w życiu codziennym muszą borykać się pary pozostające w związkach nieformalnych.
Droga do tzw. małżeństw homoseksualnych
Śmiszek przyznał, że na przyjętą 29 maja przez polski Sejm ustawę czekały setki tysięcy par jednopłciowych i dwupłciowych. Dodał, że ustawa ta, chociaż nadal bardzo konserwatywna i w niczym nieprzypominająca przepisów dotyczących związków małżeńskich, daje parom bezpieczeństwo prawne oraz reguluje podstawowe kwestie, takie jak np. możliwość dowiadywania się o stanie zdrowia partnera w szpitalu, prawo do pochówku czy kwestie dotyczące dziedziczenia.
Europoseł przypomniał, że Karol Nawrocki jeszcze podczas swojej kampanii wyborczej oraz tuż po objęciu urzędu prezydenta podkreślał, że jest gotowy na rozmowy na temat tego typu regulacji.
W naszym przekonaniu projekt ustawy przyjęty przez Sejm, który dzisiaj jest przedmiotem obrad Senatu, w żaden sposób nie narusza wartości konstytucyjnych oraz wypełnia wolę i wizję pana prezydenta, jeśli chodzi o uregulowanie pożycia par jednopłciowych i dwupłciowych w naszym kraju
— ocenił polityk.
„Dopóki piłka jest w grze”
Posłowie przyznali, że zdają sobie sprawę z tego, że prezydent już zapowiedział, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa, ale mają nadzieję, że uda im się przedstawić mu rzeczowe argumenty przemawiające za rezygnacją z weta.
Dopóki piłka jest w grze i dopóki prezydent nie podjął ostatecznie decyzji, będziemy apelować do niego o spotkanie i o przyjęcie projektu ustawy
— powiedział Biedroń. Polityk powiadomił, że w ubiegły weekend miał okazję rozmawiać z przedstawicielami KPRP, którym też osobiście przekazał prośbę o to spotkanie.
Czytaj także
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761809-biedron-i-smiszek-planuja-sie-spotkac-z-prezydentem-czego-chca
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.