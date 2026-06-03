Mocna sprawa! Kolejne zatrzymania, a Król na wolności

„Na wniosek Prokuratury Europejskiej (EPPO) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zatrzymali kolejne dwie osoby pełniące funkcje publiczne” - poinformowała dziś EPPO. Chodzi o śledztwo dotyczące oszustw związanych z tramwajami w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To dokładnie to samo śledztwo, które dotyczy posła Wojciecha Króla z Koalicji Obywatelskiej.
W maju br., EPPO zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi KO Wojciechowi Królowi. Chodziło o podejrzenie płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej. Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi KO Królowi trafił do marszałka Włodzimierza Czarzastego, ale ten zamiast szybko poddać go pod głosowanie - jak to robił z wnioskami dotyczącymi posłów opozycji - ujrzał w nim błędy i odesłał do EPPO.
W ocenie służb prawnych Kancelarii Sejmu wyżej wymieniony wniosek zawiera następujące błędy formalne: po pierwsze w zakresie braku wskazania jego podstawy prawnej, po drugie nie został złożony marszałkowi Sejmu za pośrednictwem prokuratora generalnego
— oświadczył w miniony poniedziałek przed posiedzeniem Sejmu Czarzasty. Dodał, że „zwrócił się z pismem do europejskiego prokuratora generalnego o przesłanie wyżej wymienionego wniosku za pośrednictwem prokuratora generalnego oraz o uzupełnienie wniosku w zakresie wskazania jego podstawy prawnej w terminie 14 dni”.
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Przestępstwa przeciwko interesom finansowym UE
Dziś EPPO poinformowała o postawieniu zarzutów kolejnym dwóm mężczyznom.
Obu podejrzanym, którzy są wysokimi rangą funkcjonariuszami publicznymi, przedstawiono zarzuty korupcyjne
— podał urząd z siedzibą w Luksemburgu. Według niego wobec obu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze, w tym dozór policji, a wobec jednego z nich także zawieszenie w wykonywaniu obowiązków służbowych.
Z kolei CBA powiadomiło, że mężczyźni zostali zatrzymani wczoraj na terenie Chorzowa i Katowic. Są to prezes i wiceprezes zarządu spółki dysponującej środkami pochodzącymi z UE.
Śledztwo dotyczy podejrzeń o korupcję czynną i bierną w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Inwestycja jest finansowana przez UE kwotą 1,9 mld złotych na lata 2007–27.
W grudniu 2025 r. aresztowano osobę sprawującą ważną funkcję publiczną, która nadal, decyzją sądu, pozostaje w areszcie tymczasowym. Podejrzany miał od 2021 r. przekazywać poufne informacje faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Zebrane dotychczas dowody wskazują na to, że łapówki zostały wypłacone w zamian za zatwierdzenie zawyżonych kosztów lub rozliczenie fikcyjnych prac.
EPPO jest prokuraturą Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE. Polska przystąpiła do EPPO w 2024 r. Była 23. państwem członkowskim UE, które dołączyło do tej organizacji.
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koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761807-mocna-sprawa-kolejne-zatrzymania-a-krol-na-wolnosci
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