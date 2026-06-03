Minister złamał prawo? Są zdjęcia i komentarz eksperta

  • Polityka
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Dariusz Klimczak i Stanisław Bukowiec w drodze na konferencję prasową przed pomnikiem Syreny nad Wisłą w Warszawie / autor: PAP/Radek Pietruszka
Dariusz Klimczak i Stanisław Bukowiec w drodze na konferencję prasową przed pomnikiem Syreny nad Wisłą w Warszawie / autor: PAP/Radek Pietruszka

Halo policja. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec złamał dziś przepisy ruchu drogowego w Warszawie. Jechał po jezdni rowerem obok rowerzysty, utrudniając poruszanie się innym uczestnikom ruchu i zagrażając bezpieczeństwu ruchu drogowego” - naipsał były minister infrastruktury Alvin Gajadhur na portalu X.

Bezpieczeństwo przede wszystkim! Od dziś obowiązkowe kaski dla dzieci do 16 roku życia. W Światowy Dzień Roweru, przypominamy, że bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od dobrych nawyków” - czytamy we wpisie Ministerstwa Infrastruktury na Facebooku.

Bukowiec złamał dziś przepisy”

Co zatem zrobił wiceszef resortu Stanisław Bukowiec? Jadąc rowerem na konferencję prasową poświęconą bezpieczeństwu, sam zachował się bardzo nieodpowiedzialnie. Nie uszło to uwadze doradcy prezydenta RP oraz byłego ministra infrastruktury.

Halo policja. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec złamał dziś przepisy ruchu drogowego w Warszawie. Jechał po jezdni rowerem obok rowerzysty, utrudniając poruszanie się innym uczestnikom ruchu i zagrażając bezpieczeństwu ruchu drogowego. Z przodu na zdjęciu Dariusz Klimczak

— skomentował Alvin Gajadhur na portalu X.

xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

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