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Nowacka psuje polską edukację? Mocna diagnoza Józefaciuka

  • Polityka
  • opublikowano:
Józefaciuk o Nowackiej / autor: Fratria
Józefaciuk o Nowackiej / autor: Fratria

Poseł Marcin Józefaciuk, który w przeszłości należał do Koalicji Obywatelskiej, nie zostawił suchej nitki na tym, jak wygląda system edukacji pod rządami minister Barbary Nowackiej.

Marcin Józefaciuk na antenie Kanału Zero skomentował działania minister edukacji Barbary Nowackiej.

Nie powiem, że psuje, ale na pewno nie wspomaga systemu edukacji

— wskazał.

Polityk nawiązał przy tym do ogromnego zamieszania związanego z pracami domowymi.

Teraz ministerstwo zaczyna wycofywać się trochę rakiem, wrzucając jeszcze większą bombę w system i w chaos

— powiedziała.

Tak więc patrząc na wprost, można powiedzieć, że jednak nie wspomaga tego systemu i wprowadza większy chaos. A tam, gdzie jest chaos, jest to po części psucie

— ocenił.

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Adrian Siwek/X/Kanał Zero

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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