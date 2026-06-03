Prezydent Karol Nawrocki, który uczestniczył w obchodach 80-lecia IV LO w Gdańsku, podkreślał rolę szkoły w budowaniu bezpieczeństwa państwa, edukacji i kształtowaniu postaw obywatelskich. Zwracał również uwagę na znaczenie sportu i wspominał własne doświadczenia związane z placówką, której jest absolwentem.
Prezydent Nawrocki wziął udział w uroczystych obchodach 80–lecia IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku.
Nawrocki ocenił, że szkoła przez osiem dekad odegrała ważną rolę nie tylko w historii Gdańska i Pomorza, ale również całego kraju. Dodał, że działalność szkoły miała znaczenie dla budowania państwa i wzmacniania jego podstaw.
Przez te 80 lat udało się (…) budować polskie bezpieczeństwo, edukację, tożsamość i fundamenty trwania Polski
— powiedział.
Prezydent zwrócił uwagę na rolę absolwentów szkoły. W tym kontekście wymienił współzałożyciela Wolnych Związków Zawodowych Andrzeja Gwiazdę, którego określił jako osobę mającą istotny wpływ na historię Polski.
Bez niego nie byłoby Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
— zauważył.
Współpraca szkoły ze Strażą Graniczną
Nawrocki podziękował również szkole za współpracę ze Strażą Graniczną oraz funkcjonowanie klas mundurowych.
Dzięki temu budujecie odpowiedzialność i odporność Rzeczypospolitej Polskiej
— zwrócił się prezydent do pracowników i uczniów szkoły.
Podziękował także za tworzenie klas sportowych. Jak mówił, sport uczy zarówno radzenia sobie z porażkami, jak i współpracy. Dodał, że „sukcesów nie osiąga się samemu”.
Aby wygrać trzeba mieć drużynę
— zauważył prezydent.
Przygoda Karola Nawrockiego z IV LO.
Nawrocki wspominał też swoją naukę w IV LO. Mówił, że początkowo o wyborze szkoły zdecydowały względy praktyczne oraz zainteresowanie sportem.
Moja przygoda z IV Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęła się zupełnie prozaicznie. Nie była to wówczas najlepsza szkoła w Gdańsku, ale taka szkoła, która odpowiadała moim ówczesnym możliwościom i aspiracjom
— powiedział.
Jak jednak dodał, doświadczenia i osoby poznane w szkole miały wpływ na jego dalszą drogę zawodową.
To, co tutaj spotkałem i ludzi, których spotkałem, sprawiło, że mogłem być pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, prezesem Instytutu Pamięci Narodowej i w końcu prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej
— podkreślił Nawrocki
„Ta szkoła daje wam wszystko”
Zwracając się do uczniów, zachęcał ich do rozwijania zainteresowań i realizowania planów.
Ta szkoła daje wam wszystko (…), żebyście zostali kimkolwiek tylko zechcecie
— zauważył prezydent.
Zaapelował do uczniów, by nie przestawali marzyć, chłonąć bogactwo tego świata.
Podczas uroczystości Nawrocki przekazał szkole biało-czerwoną flagę.
Historię placówki przypomniała podczas uroczystości dyrektor szkoły Beata Czaja.
Kształtujemy młodych ludzi. Pokazujemy im podstawowe wartości, jednocześnie otwierając okna na świat. Szkoła ma dodać skrzydeł, pozwolić młodym ludziom wyfrunąć i osiągać najwyższe cele, czego przykładem jest pan prezydent
— powiedziała.
IV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
IV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku rozpoczęło działalność 1 września 1946 r., początkowo w budynku przy ul. Wyzwolenia. W 1971 r. szkołę przeniesiono do nowej siedziby przy ul. Na Zaspę; w tym samym okresie nadano jej imię Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza.
W kolejnych latach liceum rozwijało m.in. profil morski, a następnie klasy mundurowe działające pod patronatem służb. Obecnie placówka funkcjonuje jako Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – IV Liceum z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego i realizuje także międzynarodowe projekty edukacyjne, w tym w ramach programu Erasmus+.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761797-prezydent-nawrocki-z-sentymentem-wrocil-do-swojego-iv-lo
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