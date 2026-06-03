W drugiej połowie maja portal wPolityce.pl pisał o znikających akcjach rzecznika rządu Adama Szłapki. Nasz dziennikarz rozmawiał z byłymi szefami MSWiA: Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem o tym, że Szłapka sprzedał akcje państwowych spółek i czy sprawą powinno zająć się CBA. Dziś okazuje się, że w ciągu ostatniego roku pozbył się także akcji Agory. „Pytanie, czy będzie interwencja ministra Wojciecha Balczuna” - napisał na platformie X dziennikarz biznesowy Krzysztof Berenda.
Oświadczenia majątkowe polityków zawsze budzą zaciekawienie, a niekiedy - sensację. Ciekawie robi się zwłaszcza wtedy, gdy z kolejnych oświadczeń znikają akcje i papiery wartościowe.
O znikających akcjach pisaliśmy w maju
Ta sytuacja dotyczy na przykład rzecznika rządu Adama Szłapki, który posiada akcje i papiery wartościowe licznych spółek. Do niedawna były to nie tylko firmy prywatne. Z opublikowanego w roku 2024 oświadczenia za rok 2023, kiedy to Szłapka był ministrem ds. europejskich, posiadał - oprócz podmiotów prywatnych - akcje spółek z udziałem skarbu państwa: PKP Cargo - 338 akcji, Jastrzębskiej Spółki Węglowej - 33 akcje oraz Tauron PE - 2370 akcji. Miał również akcje Grupy Azoty, których w kolejnym oświadczeniu już nie wykazał.
Wydaje mi się, że posiadanie w swoim portfelu czy handlowanie spółkami skarbu państwa jest co najmniej nieetyczne. Dostęp do wiedzy rzecznika rządu, ministra rządu jest dużo większy niż przeciętnego inwestora, który bazuje na komunikatach spółek. Więc jest pytanie, czy Adam Szłapka wykorzystywał tę wiedzę do tego, żeby zarobić na akcjach spółek skarbu państwa
— mówił portalowi wPolityce.pl 21 maja Maciej Wąsik, były wiceszef MSWiA.
Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno zbadać w jakich okolicznościach poseł-minister nabył te akcje i kiedy je zbył
— powiedział z kolei Mariusz Kamiński, były minister w tym resorcie.
Rzecznik pozbył się akcji Agory
Państwowe spółki - choć sprawa jest co najmniej kontrowersyjna - to jednak nie wszystko. Jeszcze w roku 2024 Szłapka miał w portfelu akcje Agory. Nie widnieją one już w oświadczeniu za 2025.
Uuu… Minister Adam Szłapka pozbył się w ciągu roku akcji Agory ;). Stracił także wiarę w zyski państwowych spółek: Azotów, JSW i PKP Cargo. Tych akcji się pozbył. Zostały poniższe. Pytanie czy będzie interwencja Wojciecha Balczuna
— napisał Krzysztof Berenda, dziennikarz biznesowy, na platformie X.
Portfel inwestycyjny Szłapki systematycznie chudnie?
Z najnowszego oświadczenia Szłapki wynika, że posiada papiery wartościowe w następujących spółkach: Amica S.A.; Apis S.A.; ATON-HT S.A.; BoomBit S.A.; CCC S.A.; Clean& Carbon Energy S.A.; Cognor S.A.; DINO Polska S.A.; Investment Friends Capital SE; Jeronimo Martins Polska S.A.; Zakłady Metali Lekkich Kęty S.A.; Mera S.A.; Molecure S.A.; Moonlit S.A.; Oponeo.pl S.A.; Pepco Poland sp. z 0.0.; Photon Energy N.V.; Sleepz AG; Stem Cells Spin S.A.; Sunex S.A.; Text S.A.; Topmedica, (upadłość); Vercom S.A.; Zabka Group S.A. Ich wartość to ok. 220 tys. złotych.
Od 2024 r. portfel papierów wartościowych pana ministra znacznie schudł. Posiadał wówczas następujące udziały: 3RGames S.A., Adiuvo Investments S.A., Agora S.A., Allegro Sp. z o.o., Amica S.A., Apis S.A., ATON-HT S.A., BoomBit S.A., CCC S.A., Clean& Carbon Energy S.A., Coal Energy S.A., Cognor S.A., DINO Polska S.A, Grupa Azoty S.A, Investment Friends Capital SE, Jeronimo Martins Polska S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Lubawa S.A., Mera S.A., Molecure S.A., Moonlit S.A., Oponeo.pl S.A., Pepco Poland sp. z o.o., Photon Energy N.V., PKP Cargo S.A., Sleepz AG, Stem Cells Spin S.A., Sunex S.A., Text S.A., Topmedica, (upadłość), Zabka Gropu S.A. Łączna wartość opiewała na kwotę ok. 227 739,18 złotych.
Pytanie, czy Adam Szłapka po prostu nie ma zdolności do inwestowania, czy też pozbył się części akcji, ponieważ posiada wiedzę, jakiej nie posiada przeciętny obywatel. Wreszcie: kiedy i w jaki sposób się ich pozbył?
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X/sejm.gov.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761796-szlapka-pozbyl-sie-kolejnych-akcji-dlaczego
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