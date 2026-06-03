Jakie majątki mają liderzy największych partii w Sejmie?

Donald Tusk do biednych się nie zalicza. W ubiegłym roku zarobił ponad 294 tys. zł jako premier i 47 tys. jako poseł. Ma też emeryturę z Komisji Europejskiej w wysokości 71 tys. i emeryturę z ZUS w wysokości 144 tys. Z ławki liderów partyjnych więcej od niego - zgodnie ze złożonym oświadczeniem - ma tylko Sławomir Mentzen. Posiada kryptowaluty o wartości ponad 10 mln zł. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że w 2025 roku otrzymał 47 tys. zł jako poseł, 138 tys. w ramach uposażenia sejmowego i 140 tys. emerytury.
Z oświadczenia premiera Donalda Tuska wynika, że ma oszczędności w wysokości 49 tys. 568 zł oraz 282 tys. 642 euro. Szef rządu wpisał też do oświadczenia dwie polisy na życie i dożycie Allianz, każda o wartości 70 tys. zł. W miejscu przeznaczonym na wpisanie ruchomości wartych powyżej 10 tys. zł Tusk wpisał zegarek Grand Seiko GMT z 2016 r. Szef rządu z tytułu diety parlamentarnej otrzymał 47 tys. 603 zł; jego wynagrodzenie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyniosło 294 tys. 977 zł.
Premier otrzymał emeryturę z Komisji Europejskiej w wysokości 71 tys. 282 euro, emeryturę z ZUS w wysokości 144 tys. 423 zł i emeryturę z Belgii opiewającą na kwotę 2 tys. 504 euro. Z tytułu praw autorskich Donald Tusk zadeklarował uzyskanie 11 tys. 625 zł.
Jarosław Kaczyński
Prezes PiS Jarosław Kaczyński zgromadził 363 tys. 406 zł oszczędności. Wskazał, że jest właścicielem jednej trzeciej domu o powierzchni 150 m kw. o wartości około 2 mln 200 tys. zł. Kaczyński oświadczył, że w 2025 roku otrzymał 47 tys. 603 zł diety parlamentarnej, 138 tys. 413 zł w ramach uposażenia sejmowego i 140 tys. 906 zł emerytury.
Prezes PiS ma także kredyt w Kasie SKOK im. Stefczyka; na 31 grudnia 2025 r., pozostało mu do spłacenia 29 tys. 660 zł. Wpisał do oświadczeniu również informację, że jest przewodniczącym rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, ale nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia, ponieważ jest to funkcja honorowa.
Kosiniak-Kamysz
Wicepremier, szef MON i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w oświadczeniu majątkowym wskazał, że zgromadził około 120 tys. zł oraz około 7 tys. zł w ramach funduszu inwestycyjnego. Zadeklarował, że jest właścicielem mieszkania o powierzchni 86 m kw o wartości około 650 tys. zł. W oświadczeniu majątkowym Kosiniak-Kamysz wpisał także dwie działki rolne o wartości: ok. 28 tys. zł (własność) i ok. 22 tys. zł (współwłasność) oraz działkę budowlaną z udziałem w drodze dojazdowej o łącznej wartości ok. 220 tys. zł. Szef MON ma także garaż o powierzchni 25 m kw. i wartości 55 tys. zł.
Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że w 2025 roku, jako wicepremier, szef MON zarobił 262 tys. 422 zł. Otrzymał również 47 tys. 379 zł diety parlamentarnej. Wicepremier wpisał w oświadczeniu, że zarobił 42 tys. zł z tytułu wynajmu mieszkania. Podał również, że posiada kartę kredytową z limitem do 10 tys. zł.
Czarzasty
Marszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zadeklarował, że ma oszczędności w wysokości 185 tys. 797 zł zgromadzone w Banku PEKAO SA, 538 zł w Biurze Maklerskim Banku Millennium SA, 97 zł w Biurze Maklerskim PEKAO oraz 70 tys. zł w gotówce. Czarzasty zgromadził też 5 tys. euro.
Marszałek Sejmu wpisał też do oświadczenia akcje spółki MUZA SA w Warszawie o wartości 231 tys. 514 zł oraz obligacje TOSO 128/29 w Biurze Maklerskim PEKAO o wartości 226 846 zł. Jako łączną wartość papierów wartościowych Czarzasty podał kwotę na poziomie 458 360 zł.
W oświadczeniu Czarzasty wpisał też dom o powierzchni 255 metrów kw. o wartości około 1,7 mln zł. Podał, że ma do niego tytuł prawny w postaci własności połowy udziału oraz współwłasności połowy udziału. Czarzasty jest też właścicielem mieszkania o powierzchni 35 metrów kwadratowych wartego około 400 tys. zł.
W wykazie nieruchomości marszałek Sejmu podał również nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,4932 hektara i wartości 2,7 mln zł. Jako tytuł prawny podał własność połowy udziału oraz współwłasności połowy udziału.
Czarzasty podał też w oświadczeniu, że w 2025 roku otrzymał dietę parlamentarną w kwocie 47 tys. 603 zł, wynagrodzenie w wysokości 311 tys. 236 zł.; wynajem mieszkania przyniósł mu 29 tys. 552 zł.
W wykazie mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. złotych marszałek Sejmu wpisał: jacht motorowy VH 939 z 2000 roku o wartości 20 tys. złotych; wyposażenie domu o wartości 40 tys. złotych objęte współwłasnością; obrazy wycenione na 80 tys. złotych również stanowiące współwłasność; biblioteka licząca 15 tys. tomów o wartości szacunkowej 80 tys. zł objęta współwłasnością oraz wyroby ze złota o wartości 30 tys. złotych.
Mentzen
Poseł Konfederacji Sławomir Mentzen w oświadczeniu wykazał, że ma oszczędności w wysokości 901 tys. 216 zł, 15 tys. euro, 1,5 tys. dolarów oraz 165 funtów szterlingów. Mentzen ma także kryptowaluty - 33,7 bitcoinów wycenionych na 10 mln 548 tys. 672 zł oraz 20 tys. jednostek V-dolców o wartości 600 zł.
Mentzen ma również papiery wartościowe kilku firm, w tym firmy Mirbud SA (7,5 tys. akcji o wartości 111 tys. 150 zł), firmy Figenen Capital SA (1 tys. akcji o wartości 488 zł) oraz firmy Pure Biologics (1450 akcji o wartości 5 tys. 164 zł).
W oświadczeniu poseł zadeklarował również, że Fundacja Rodzinna Mentzen posiada środki pieniężne w wysokości 1 mln 315 tys. 979 zł, akcje Mex Polska SA o wartości 42 tys. 570 zł oraz akcje Mentzen SA o wartości 25 mln 942 tys. 41 zł.
Poseł Konfederacji podał, że w ramach wspólnoty małżeńskiej, posiada dom o powierzchni 370 m kwadratowych na działce o powierzchni 1 175 m kwadratowych o wartości 3,7 mln zł. Wraz z małżonką ma mieszkanie o powierzchni 107 m kwadratowych o wartości 900 tys. zł, a także działkę o powierzchni 1,5 tys. m kwadratowych wartą 2,5 mln zł.
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koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761788-jakie-majatki-maja-liderzy-najwiekszych-partii-w-sejmie
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