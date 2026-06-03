Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że przekazał on sekretarzowi obrony USA Pete’owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
Minister obrony narodowej zaznaczył na platformie X, że „zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje – przeciwnie, może być jeszcze większe”.
Przekazałem sekretarzowi obrony USA Pete’owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce
— czytamy we wpisie.
„Bezpieczna Polska to silna armia”
Kosiniak-Kamysz dodał, że „bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo a także silne sojusze”.
Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce
Prezydent Karol Nawrocki podczas wrześniowej wizyty w Białym Domu rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem o rozszerzeniu komponentu żołnierzy USA w Polsce. Wówczas został zapytany, czy to oznacza powrót do pomysłu prezydenta Andrzeja Dudy.
Myślę, że można tak powiedzieć, że wracamy do tego pomysłu, który był bardzo dobry. Nie został z wielu przyczyn zrealizowany, ale widać, że ten pomysł dźwięczy gdzieś w sercu i prezydenta Trumpa, i prezydenta Polski, bo po prostu dla Polski będzie dobry
— mówił.
Przypomnijmy, propozycja stałej bazy wojsk USA w Polsce, nieoficjalnie określana jako Fort Trump, to inicjatywa b. prezydenta Andrzeja Dudy. Pomysł ten pojawił się w czasie jego wizyty w Białym Domu we wrześniu 2018 r.
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X/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761787-szef-mon-za-fortem-trump-oficjalna-propozycja-juz-w-pentagonie
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