Kosiniak-Kamysz za ideą Fortu Trump? Oficjalna propozycja już w Pentagonie

  • Polityka
  • opublikowano:
Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: PAP/Albert Zawada
Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: PAP/Albert Zawada

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że przekazał on sekretarzowi obrony USA Pete’owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.

Minister obrony narodowej zaznaczył na platformie X, że „zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje – przeciwnie, może być jeszcze większe”.

Przekazałem sekretarzowi obrony USA Pete’owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce

— czytamy we wpisie.

„Bezpieczna Polska to silna armia”

Kosiniak-Kamysz dodał, że „bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo a także silne sojusze”.

Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce

Prezydent Karol Nawrocki podczas wrześniowej wizyty w Białym Domu rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem o rozszerzeniu komponentu żołnierzy USA w Polsce. Wówczas został zapytany, czy to oznacza powrót do pomysłu prezydenta Andrzeja Dudy.

Myślę, że można tak powiedzieć, że wracamy do tego pomysłu, który był bardzo dobry. Nie został z wielu przyczyn zrealizowany, ale widać, że ten pomysł dźwięczy gdzieś w sercu i prezydenta Trumpa, i prezydenta Polski, bo po prostu dla Polski będzie dobry

— mówił.

Przypomnijmy, propozycja stałej bazy wojsk USA w Polsce, nieoficjalnie określana jako Fort Trump, to inicjatywa b. prezydenta Andrzeja Dudy. Pomysł ten pojawił się w czasie jego wizyty w Białym Domu we wrześniu 2018 r.

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X/PAP/tt

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