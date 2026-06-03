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TYLKO U NAS. I to wszystko?! Oto odpowiedź urzędu ws. Kopca Pamięci w Oświęcimiu

  • Polityka
  • opublikowano:
Brama byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau/Wczorajszy artykuł na portalu wPolityce.pl / autor: Fratria
Brama byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau/Wczorajszy artykuł na portalu wPolityce.pl / autor: Fratria

Wczoraj opisywaliśmy bulwersującą sprawę dotyczącą Kopca Pamięci w Oświęcimiu, nieopodal byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Inicjatywa, która w 2007 r. zyskała poparcie papieża Benedykta XVI, nie będzie zrealizowana. Usunięto nawet wmurowany kamień węgielny. Decyzję o zablokowaniu budowy miejsca pamięci miał podjąć sam Donald Tusk. Dziennikarz wPolityce.pl pytał o to w oświęcimskim ratuszu. Pani rzecznik udzieliła bardzo lakonicznej odpowiedzi, która w zasadzie niczego nie wyjaśnia.

Jak pisaliśmy wczoraj na portalu wPolityce.pl, premier Donald Tusk miał podjąć decyzję o zablokowaniu budowy Kopca Pamięci Ofiar Ludobójstwa i Pojednania Ludzi na Świecie nieopodal Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Inicjatorem był profesor Józef Szajna, artysta, były więzień Auschwitz i Buchenwaldu, a projekt wspierał sam papież Benedykt XVI. 14 czerwca 2007 r. wmurowano nawet Akt Erekcyjny i kamień węgielny.

Kopca nie ma do dziś, a teraz okazuje się, że z miejsca, gdzie miał powstać, usunięto kamień węgielny i osiem słupów z upomnieniem w ośmiu językach o treści: „Pokój na Ziemi”

— pisał portal wPolityce.pl.

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Miasto wycofało się”

Znaczący w tej sprawie może być fakt, że prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut jest związany z Koalicją Obywatelską. Decyzję o zablokowaniu inwestycji miał - według naszych ustaleń - podjąć sam premier Donald Tusk.

Portal wPolityce.pl wysłał do Urzędu Miasta Oświęcim pytania o to, dlaczego usunięto kamień węgielny i osiem słupów. Pytaliśmy także o to, jaki miasto ma plan na tę działkę, skoro zrezygnowało z budowy w tym miejscu Kopca Pamięci i Pojednania. Odpowiedź otrzymaliśmy dopiero dziś, choć trudno nazwać ją odpowiedzią, ponieważ… niczego nie wyjaśnia.

Miasto wycofało się z projektu i nie przewiduje jego dalszej realizacji

— napisała w odpowiedzi Katarzyna Kwiecień, rzecznik oświęcimskiego urzędu.

red

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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