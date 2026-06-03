Pijany poseł PiS. Rzecznik partii zdradził, co go teraz czeka

Sprawa Marcina Porzucka trafi do Komisji Etyki PiS - przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek. Dodał, że samo zdarzenie stanowi dla Porzucka nauczkę na przyszłość.
Portal Fakt informował, że 28 maja - służby na Lotnisku Chopina w Warszawie podjęły interwencję wobec posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Porzucka, który nie był w stanie samodzielnie opuścić pokładu samolotu. Polityk miał być widziany pod wpływem alkoholu.
„Stanowi dla niego nauczkę”
Dziś do sprawy odniósł się w rozmowie z PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek. Podkreślił, że poseł Porzucek przeprosił za tę sytuację.
Znając pana posła, to samo zdarzenie stanowi dla niego nauczkę na przyszłość
— ocenił.
Bochenek przekazał również, że sprawą posła zajmie się wewnętrzna, partyjna Komisja Etyki.
„Przepraszam urażonych sytuacją”
Sam Porzucek odniósł się do sprawy w opublikowanym we wtorek na X oświadczeniu.
Połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością. Przepraszam urażonych sytuacją na lotnisku. Takie zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w moim życiu i zrobię wszystko, by się nigdy nie powtórzyło
— napisał polityk.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761776-pijany-posel-pis-rzecznik-partii-zdradzil-co-go-teraz-czeka
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