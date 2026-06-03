Pijany poseł PiS. Rzecznik partii zdradził, co go teraz czeka

  • Polityka
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Logo na siedzibie PiS w Warszawie oraz artykuł portalu wPolityce / autor: Fratria/wPolityce
Logo na siedzibie PiS w Warszawie oraz artykuł portalu wPolityce / autor: Fratria/wPolityce

Sprawa Marcina Porzucka trafi do Komisji Etyki PiS - przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek. Dodał, że samo zdarzenie stanowi dla Porzucka nauczkę na przyszłość.

Portal Fakt informował, że 28 maja - służby na Lotnisku Chopina w Warszawie podjęły interwencję wobec posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Porzucka, który nie był w stanie samodzielnie opuścić pokładu samolotu. Polityk miał być widziany pod wpływem alkoholu.

Stanowi dla niego nauczkę”

Dziś do sprawy odniósł się w rozmowie z PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek. Podkreślił, że poseł Porzucek przeprosił za tę sytuację.

Znając pana posła, to samo zdarzenie stanowi dla niego nauczkę na przyszłość

— ocenił.

Bochenek przekazał również, że sprawą posła zajmie się wewnętrzna, partyjna Komisja Etyki.

Przepraszam urażonych sytuacją”

Sam Porzucek odniósł się do sprawy w opublikowanym we wtorek na X oświadczeniu.

Połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością. Przepraszam urażonych sytuacją na lotnisku. Takie zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w moim życiu i zrobię wszystko, by się nigdy nie powtórzyło

— napisał polityk.

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xyz/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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