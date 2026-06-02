Pijany poseł PiS nie był w stanie opuścić samolotu. Polityk się tłumaczy

  • Polityka
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Pijany poseł PiS nie był w stanie opuścić samolotu? / autor: Fratria
Pijany poseł PiS nie był w stanie opuścić samolotu? / autor: Fratria

Sieć obiegły zdjęcia, które wskazują, że poseł PiS Marcin Porzucek nie był w stanie samodzielnie opuścić samolotu z uwagi na nietrzeźwość. Polityk potwierdził te doniesienia i przekonywał, że jego zachowanie spowodowane było połączeniem alkoholu z „lekami przeciwbólowymi”.

TVN 24 poinformował, że doszło do incydentu związanego z posłem Prawa i Sprawiedliwości Marcinem Porzuckiem. Według relacji mediów polityk nie mógł opuścić pokładu samolotu o własnych siłach. Świadkowi wskazywać mieli, że był on mocno nietrzeźwy. TVN 24 udostępnił także zdjęcie, które ma wskazywać na stan, w jakim znajdował się Marcin Porzucek.

W sieci pojawiło się także więcej fotografii z „zajścia”. Zdjęcia te otrzymał TVN24.

Tłumaczenia polityka

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Marcin Porzucek, który potwierdził prawdziwość relacji i zapewniał, że jego „niedyspozycja” związana była z połączeniem leków z alkoholem.

Szanowni Państwo, połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością

— napisał.

Przepraszam urażonych sytuacją na lotnisku. Takie zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w moim życiu i zrobię wszystko, by się nigdy nie powtórzyło

— dodał.

Adrian Siwek/X/TVN24

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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