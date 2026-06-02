Sieć obiegły zdjęcia, które wskazują, że poseł PiS Marcin Porzucek nie był w stanie samodzielnie opuścić samolotu z uwagi na nietrzeźwość. Polityk potwierdził te doniesienia i przekonywał, że jego zachowanie spowodowane było połączeniem alkoholu z „lekami przeciwbólowymi”.
TVN 24 poinformował, że doszło do incydentu związanego z posłem Prawa i Sprawiedliwości Marcinem Porzuckiem. Według relacji mediów polityk nie mógł opuścić pokładu samolotu o własnych siłach. Świadkowi wskazywać mieli, że był on mocno nietrzeźwy. TVN 24 udostępnił także zdjęcie, które ma wskazywać na stan, w jakim znajdował się Marcin Porzucek.
W sieci pojawiło się także więcej fotografii z „zajścia”. Zdjęcia te otrzymał TVN24.
Tłumaczenia polityka
Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Marcin Porzucek, który potwierdził prawdziwość relacji i zapewniał, że jego „niedyspozycja” związana była z połączeniem leków z alkoholem.
Szanowni Państwo, połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością
— napisał.
Przepraszam urażonych sytuacją na lotnisku. Takie zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w moim życiu i zrobię wszystko, by się nigdy nie powtórzyło
— dodał.
Adrian Siwek/X/TVN24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761743-pijany-posel-pis-nie-byl-w-stanie-opuscic-samolotu
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