Kaleta przyłapał Mazura w Sejmie. Rząd Tuska już to wprowadza

Rząd Donalda Tuska z otwartymi ramionami chce zaakceptować unijne rozporządzenie wymuszające na krajach członkowskich legalizację adopcji przez pary homoseksualne, której dokonali gdziekolwiek. Ma to dotyczyć nawet dzieci urodzonych przez surogatki. Poseł Sebastian Kaleta z PiS zapytał o to w Sejmie wiceministra sprawiedliwości Dariusza Mazura. „Panie przewodniczący, wobec powyższego oczywiście składam wniosek o wyrażenie sprzeciwu, co do takiego stanowiska rządu” - zawnioskował na posiedzeniu sejmowej komisji ds. UE poseł Kaleta.
w 2022 r. Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia Rady UE, który miał zmusić wszystkie kraje unii do legalizowania u siebie adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Jak brzmi jego nazwa jest on ws. jurysdykcji prawa właściwego uznawania orzeczeń i przyjmowania dokumentów urzędowych dotyczących pochodzenia dziecka oraz ws. ustanowienia europejskiego poświadczenia pochodzenia dziecka.
W projekcie KE pisze, że jego celem jest „wzmocnienie praw podstawowych i innych praw dzieci w sytuacjach transgranicznych, w tym ich prawa do tożsamości, niedyskryminacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz do dziedziczenia i alimentów w innym państwie członkowskim”.
Wniosek obejmuje uznawanie pochodzenia dziecka niezależnie od tego jak zostało poczęte lub urodzone i z jakiej rodziny pochodzi. Wniosek obejmuje zatem uznawanie pochodzenia dziecka mającego rodziców jednej płci a także pochodzenie dziecka które ustalono w następstwie przysposobienia krajowego czy w państwie członkowskim
— cytuje zapisy rozporzązenia poseł Sebastian Kaleta.
Jak informuje poseł Sebastian Kaleta, dokument ten został podczas pierwszy posiedzeń Rady UE odrzucony ze względu na sprzeciwy kilku krajów, między innymi ówczesnego rządu Mateusza Morawieckiego. Niestety po zmianie rządów w Polsce i na Węgrzech te zapisy dziś wracają. A rząd Donalda Tuska przygotowuje się do wprowadzenia tych zapisów. Aby to było możliwe w głosowaniu w Radzie UE konieczna jest jednomyślność. Rząd Tuska zamierza wyrazić zgodę na ten dokument. W oficjalnym stanowisku rządu czytamy, że popiera te zapisy unijnego rozporządzenia.
Tusk poprzez UE chce zalegalizować w Polsce adopcje par jednopłciowych oraz surogacje!
Przyłapałem na tym rząd w Sejmie.
Przedstawiali pozytywne stanowisko do projektu unijnego rozporządzenia, rzekomo dla praw dzieci.
W 2022 Polska i kilka krajów zawetowała ten projekt, teraz wraca po cichu.
Co istotne, rząd wprost przyznał, że taki będzie skutek i będzie to popierać
— napisał na X poseł Sebastian Kaleta.
Czytaj także
Dotyczy dzieci pochodzących ze związków jednopłciowych czy surogacji
Poseł PiS Sebastian Kaleta zapytał na sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej wiceministra sprawiedliwości Dariusza Mazura, jak wygląda na dziś proces przyjmowania tych unijnych zapisów i czy rząd je akceptuje.
Panie ministrze, mam pytanie dotyczące dokumentu KOM22695. Czy ten akt po pierwsze jest przyjmowany w procedurze jednomyślności, a po drugie czy uznawanie poświadczenia pochodzenia dziecka w ramach tego projektu uwzględnia jakiego rodzaju są związki rodziców i stan prawny, można powiedzieć przysposobienia dziecka. Czy jest mowa o tym na przykład, że dzieci, które są przysposobione w parach jednopłciowych, w innych państwach członkowskich, ten status ma być uznawany również w Polsce poprzez ten dokument
— zapytał poseł Sebastian Kaleta z PiS.
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to ja o tym mówiłem wyraźnie, że jest wymagana jednomyślność. Powtarzam po raz kolejny.
Jeżeli chodzi o drugie pytanie, ma ta dyrektywa dotyczyć, zapewne taki jest sens pytania, również dzieci pochodzących ze związków jednopłciowych czy surogacji. Znaczy nie ma tutaj rozróżnienia, jeśli chodzi o pochodzenie dziecka
— odpowiedział wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.
Panie przewodniczący, wobec powyższego oczywiście składam wniosek o wyrażenie sprzeciwu, co do takiego stanowiska rządu
— zawnioskował Kaleta.
Czytaj także
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761774-kaleta-przylapal-mazura-w-sejmie-rzad-tuska-juz-to-wprowadza
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.