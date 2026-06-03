„Nie stwarzajmy sobie problemów, bo mamy dostatecznie dużo własnych” — tak o polityce migracyjnej m.in. miasta Lublin po ataku migranta z Afryki na Polaka mówił w programie „Kontra Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Piotr Gliński, poseł PiS, były wicepremier i były minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Jak poinformował Paweł Buczkowski na łamach Wirtualnej Polski, okazuje się, że Afrykańczyk z Warszawy, który w Lublinie omal nie zabił świętującego urodziny 40-latka, atakując go i rozcinając mu szyję, już został zwolniony przez polską policję.
Ponadto nie będzie aresztowany, nie będzie deportowany, nie odpowie za usiłowanie zabójstwa ani za rozbój. Odpowie wyłącznie za lekkie uszkodzenie ciała po tym, jak ofiarę w szpitalu zszywali dwie godziny i ma uszkodzony kręgosłup.…
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