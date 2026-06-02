Prezydent podpisał ustawę o czipowaniu psów i kotów

Prezydent Karol Nawrocki. / autor: PAP/Marcin Obara
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów (KROPiK). Nowe przepisy wprowadzają obowiązek czipowania i rejestracji tych zwierząt. „Utworzony zostanie jeden rejestr obejmujący docelowo kilkanaście milionów psów i kotów” - powiedział prezydent Karol Nawrocki przedstawiając swoje dzisiejsze decyzje.

Ustawa o KROPiK wprowadza obowiązek czipowania oraz rejestracji psów i kotów w elektronicznym systemie prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem jest ograniczenie bezdomności zwierząt i zmniejszenie „rosnących kosztów ponoszonych przez gminy na utrzymanie schronisk”.

Dziś wiemy, że skala bezdomności zwierząt w Polsce jest naprawdę duża. Blisko 950 psów i kotów pozostaje bez opieki właściciela. W schroniskach przebywa już ponad 117000 zwierząt. To nie są jedynie statystyki. Za każdą z tych liczb stoi cierpienie zwierzęcia, ale także konkretne koszty ponoszone przez polskie samorządy i polskich podatników

— podkreślił prezydent przedstawiając motywy swojej decyzji ws. ustawy o KROPiK.

Dzięki niej możliwa będzie szybka i skuteczna identyfikacja zwierzęcia, a zamiast rozproszonych i niepołączonych ze sobą baz danych, pojawi się jedno narzędzie pozwalające przeciwdziałać zaginięciom i porzuceniom zwierząt

— wskazał prezydent Karol Nawrocki cytowany w informacji prasowej Kancelarii Prezydenta RP.

Trzeba jeszcze poprawić

Prezydent zwrócił uwagę, że przepisy w pełni wchodzą w życie za kilka lat.

Dostrzegam wady rozwiązań, które przedłożono. Jednak trzeba uczciwie rozważyć argumenty za i przeciw, wysłuchać wszystkich stron i odpowiedzieć sobie na pytanie, co będzie służyło dobru wspólnemu. Nie dziś czy jutro, ale przez wiele kolejnych lat. W tym przypadku argumenty przemawiające za przyjęciem ustawy są silniejsze. Nie oznacza to, że lekceważę wątpliwości jej przeciwników. Przeciwnie, traktuję je poważnie i oczekuję, że wdrażanie nowych przepisów będzie odbywało się z poszanowaniem zgłaszanych uwag. Ustawa wchodzi w całości w życie dopiero za kilka lat. Jednak uważam, że przynajmniej w dwóch miejscach powinna przed tym zostać poprawiona

— powiedział i wskazał, ze w jego ocenie już teraz trzeba myśleć o ich doprecyzowaniu.

W okresie trwania vacatio legis powinno się urealnić poziom kar za brak oznakowania zwierzęcia, który dziś jest zdecydowanie zbyt wysoki. (…) Lepiej rozwiązane powinny być też kwestie przenoszenia danych z obecnych rejestrów do tego nowego. Oczekuję pilnych prac nad tymi poprawkami, żeby usunąć te niedoskonałości, które w ustawie pozostały

— wskazał prezydent RP.

Czipowanie

Ustawa ma wejść po 2 latach od jej opublikowania. Jednocześnie zachowano trzyletni okres na oznakowanie i rejestrację zwierząt urodzonych przed wejściem w życie ustawy. W ciągu pięciu lat rejestr ma objąć całą populację psów i znaczną część populacji kotów w Polsce.

Ustawa wprowadza obowiązek oznakowania i rejestracji wszystkich psów – niezależnie od daty urodzenia. W przypadku kotów obowiązek obejmuje zwierzęta, które mają właściciela, przebywają w schronisku lub pod opieką organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym. Rady gmin zdecydują, czy obowiązkiem czipowania objąć koty wolnożyjące, ale obowiązkiem nie będą objęte koty wolnożyjące bytujące w gospodarstwach rolnych.

koal/PAP/prezydnet.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

