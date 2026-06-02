„Te puzzle zaczynają się układać w całość i to milczenie, które do tej pory słyszymy, może dotyczyć nie tylko pani Wielichowskiej. Tam może być naprawdę potężna afera, nie tylko ta pedofilska, zoofilska, ale poszerzona też o pewne inne wątki” – tak przeszukanie i działania policji m.in. w ratuszu w Kłodzku skomentował poseł PiS Mariusz Gosek w programie Telewizji wPolsce24 „Popek Stanisławski do Południa”.
Jak przekazał Mariusz Gosek, według informacji, które otrzymał, „trwają czynności realizowane przez policję, a mianowicie przeszukanie m.in. w domu u ‘słynnego’ komendanta kłodzkiej Straży Miejskiej”.
Te czynności mają również trwać w ratuszu, czyli w Urzędzie Miasta w Kłodzku. Prawdopodobnie dotyczą one nagrań, ale i całej afery [pedofilskiej – przyp. – red.], o której informowaliście państwo na antenie Telewizji w Polsce 24. Wiadomo, że te czynności są objęte tajemnicą, ale zapewne trwają poszukiwania dowodów na ewentualne czyny zabronione, o których państwo informowaliście
— podkreślił polityk.
„Zmowa milczenia w Kłodzku”
Gość Telewizji wPolsce24 ocenił, że „materiał dowodowy może się bardzo mocno poszerzyć w stosunku do tego, który został zebrany w sprawie pani, która miała współpracować z panią wicemarszałek Wielichowską, od czego ona się odcina”.
W Kłodzku panuje dziwna zmowa milczenia. Wskaże tylko na jeden fakt. Donald Tusk 20 km od Kłodzka rozpoczynał kampanię. Ja chcę wiedzieć, gdzie był później Donald Tusk tego wieczoru. O nic tutaj nie pomawiam, nie oskarżam, ale chcę po prostu to ułożyć w pewną całość
— powiedział Mariusz Gosek.
Te puzzle zaczynają się spinać i to milczenie, które do tej pory słyszymy, jak widzę, może dotyczyć nie tylko pani Wielichowskiej. Tam może być naprawdę potężna afera, nie tylko ta pedofilska, zoofilska, ale poszerzona też o pewne inne wątki
— przyznał poseł PiS.
Wiemy, że ta osoba, która tak bestialsko się zachowywała w stosunku do dzieci i do zwierząt lubiła nagrywać, także tych nagrań może być sporo. Pytanie, kto u tej pani bywał. Wiemy, że była pełnomocnikiem, współpracowała z panem burmistrzem Kłodzka, także tam może być bardzo duża ilość nagrań. Pewnie policja chce zabezpieczać te nagrania, czy w ratuszu, czy u komendanta, czy gdziekolwiek indziej
— dodał polityk.
