Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły wystosowała list otwarty do minister edukacji Barbary Nowackiej, w którym oskarża MEN o planowe niszczenie polskiej szkoły. Koalicja zapowiada 14 czerwca o godz. 12.00 w centrum Warszawy pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika przy ul. Krakowskie Przedmieście manifestację pod hasłem „Dobra szkoła – silna Polska!”. Poniżej prezentujemy pełną treść wspomnianego listu.
Szanowna Pani Minister,
wobec braku oczekiwanego odzewu na petycje i protesty kierowane przez środowiska rodziców i nauczycieli do MEN w sprawach budzących zdecydowany sprzeciw kierujemy niniejszy list w poczuciu troski i odpowiedzialności za edukację dzieci i młodzieży w naszym kraju. Skala dewastacji nauczania i propagowania pseudonaukowych koncepcji wychowawczych osiągnęła poziom stanowiący zagrożenie dla fundamentów państwa i społeczeństwa. Oskarżamy odpowiedzialnych za edukację o planowe niszczenie polskiej szkoły.
Obniżenie rangi rozumu zastępowanego instrukcją obsługi emocji i poczuciem „dobrostanu”, rezygnacja z wiedzy teoretycznej na rzecz indoktrynacji ideologicznej, odrzucenie wychowania rozumianego jako budowanie dojrzałej osobowości i zastąpienie go formatowaniem uczniowskich postaw i przekonań, zerwanie kodu kulturowego przez redukcję kanonu lektur i ograniczenie edukacji historycznej, a także drastyczne obniżanie wymagań szkolnych stanowią celowe działania obliczone na infantylizację całych pokoleń oraz ich alienację kulturową i narodową.
Nasz zdecydowany sprzeciw budzą w szczególności podstawy programowe przedmiotu edukacja zdrowotna. Oskarżamy ich autorów o odejście od naukowych ustaleń w pojmowaniu człowieka i zastąpienie ich konstruktem redukcjonistycznym, wedle którego człowiek, jako istota poddana biologicznemu determinizmowi, definiowany jest głównie przez napięcia w sferze emocji i instynktów. Swoją wolność miałby odnajdywać w nieograniczonym kulturowo i moralnie manifestowaniu potencjału seksualnego.
Kwestionowanie istnienia obiektywnej płci biologicznej na rzecz płynnej koncepcji płci społecznej prowadzi nieuchronnie do chwiejności tożsamościowej młodych ludzi i zagraża lawiną tranzycji płciowych, niszczących młode organizmy w sposób trwały. Protestujemy przeciwko świadomemu manipulowaniu dziećmi i młodzieżą przez propagowanie tranzycji płciowej jako sposobu rozwiązywania problemów psychicznych. Oskarżamy o próby proceduralnego przeciwstawiania dzieci ich rodzicom, a także o świadome ukrywanie skali katastrofalnych skutków tranzycji, już widocznych w krajach zachodnich.
Nie kwestionując wolności decyzji co do wyboru przez młodych ludzi drogi życia, nie wyrażamy zgody na stawianie w programie szkolnym znaku równości między wyborem życia rodzinnego z wychowaniem potomstwa oraz życia wolnego, bez rodzinnych zobowiązań i w bezdzietności. Przypominamy, że ochrona i wspieranie rodziny jest konstytucyjnym obowiązkiem władz. Jego rola wzrasta wraz z potęgowaniem się zagrożenia demograficznego kraju.
Oskarżamy władze o prowadzenie transformacji edukacji według globalistycznych wskazań Transforming Education Summit (Szczyt Transformacji Edukacji) ONZ, bez informowania Polaków o ponadnarodowych źródłach i kierunku prowadzonych reform. Zmiany przeprowadzane przez MEN (rząd) zmierzają do pozbawienia suwerenności polskiej oświaty i podporządkowania jej Europejskiemu Obszarowi Edukacji. Nie wolno do tego dopuścić! Stanowczo sprzeciwiamy się procesowi przemiany szkoły z instytucji kształcącej i wspierającej rozwój młodych ludzi, w narzędzie przebudowy społecznej w kierunku konstruowania antynarodowego, wyzutego z tożsamości tzw. społeczeństwa inkluzyjnego. Nie zezwalamy na wykorzystywanie naszych dzieci jako narzędzi wyimaginowanych rewolucyjnych przemian!
— W obliczu sprzeniewierzenia się przez kierujących polską oświatą szlachetnej misji wpisanej w zawód nauczyciela apelujemy do nauczycieli o odważne sygnalizowanie swego sprzeciwu wobec degradacji szkoły, której sens leży w dobrym kształceniu i dbaniu o pełen rozwój dzieci i młodzieży.
— Apelujemy do ludzi mediów i ludzi kultury o odkrywanie przed społeczeństwem istoty transformacji edukacji i niechlubnej roli, jaką wyznaczono polskim nauczycielom i polskim uczniom w przebudowie stosunków społecznych kraju.
— W szczególny sposób apelujemy do rodziców. Bądźmy razem! Łączmy siły w obronie naszych dzieci, nie pozwalając na ich otumanianie i polityczne wykorzystywanie. Żądajmy poszanowania naszych konstytucyjnych praw rodzicielskich. Domagajmy się od polityków wszystkich opcji zainteresowania edukacją, która zmierza ku katastrofie.
My, członkowie Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, oświadczamy, że nie ustaniemy w protestach, póki kształcenie i rozwój naszych dzieci będą zagrożone, a nad krajem wisieć będzie widmo wielorakich politycznych ideologii. Jesteśmy świadomi, że od kształtu polskiej szkoły zależy przyszłość narodu i naszej Ojczyzny.
W tym duchu organizujemy 14 czerwca o godz. 12.00 w centrum Warszawy pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika przy ul. Krakowskie Przedmieście manifestację pod hasłem „Dobra szkoła – silna Polska!”.
w imieniu 94 organizacji skupionych w KROPS Koordynatorzy
Hanna Dobrowolska, Ruch Ochrony Szkoły
Agnieszka Pawlik-Regulska, Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”
r.pr. Marek Puzio, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris Elżbieta Lachman, Polskie Forum Rodziców
dr Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761696-mocny-list-krops-do-nowackiej-niszczenie-polskiej-szkoly
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.