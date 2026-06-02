Narasta lawina krytyki po słowach Skolima. Dorota „Doda” Rabczewska zasugerowała, że muzyk „może był pod wpływem czegoś”. Z kolei minister kultury Marta Cienkowska stwierdziła, że artysta „mówi pod publiczkę, żeby zyskać pogłos”. Sam Skolim wskazuje na sukces i najwidoczniej nie ma zamiaru wycofywać się ze swoich słów.
Artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS; będzie mógł korzystać ze świadczeń chorobowych oraz urlopów macierzyńskich, a także z pomocy przy zmianie zawodu – zakłada przyjęty 26 maja przez rząd projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny.
Ostatnio w ostrych słowach na temat artystów, którzy domagają się państwowych dopłat wypowiedział się Skolim w czasie pikniku zorganizowanego w Czeremsze w woj. podlaskim. Później jeszcze raz odniósł się do całej sprawy na Tik-Toku.
Pojechałem dzisiaj na live o tych k…ch artystach. Domagają się emerytur, a dzieci oczekują na zbiórki. Państwo polskie nie ma na zbiórki. Artyści albo ci starzy przechlali całą karierę, prze…li, albo ci młodzi robią taką ch…wą muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy. Nie ma na to naszej racji
— stwierdził muzyk.
Jak mają nasze pieniądze iść, to na dzieci, na drogi, a nie na jakieś k…y i ć…w. Dobrze mówię? Bardzo dobrze. Nigdy na to nie pozwolę. Ja gram 503 koncerty w roku w całej Polsce. Bawię ludzi, rozweselam różną muzyką. Ludzie robią taneczną, mniej taneczną, ale nie można wyciągać rąk po pieniądze, które się nie należą, bo dzieci potrzebują zbiórki. K…a dzieci chorują na raka. Wspieramy wszystkich, To pieniądze muszą u nas w Polsce zostać. Proszę zrobić z tego live’a. Nawet grosza nie dam na to, żeby szło za granicę, ale nasze polskie dzieci, nasi emeryci i renciści mają mieć jak najlepiej. I za to wypijmy, panowie
— mówił Skolim.
Cienkowska: Skolim chce „zyskać pogłos”
Nie milkną echa wypowiedzi muzyka. Do grona jego krytyków dołączyły m.in. Dorota „Doda” Rabczewska czy sama minister kultury Marta Cienkowska.
Nie spodziewałam się tego po nim, wydawało mi się, że ma trochę więcej empatii, nie wiem może był pod wpływem czegoś
— powiedziała na Instagramie.
Zajmij się sprzedawaniem swojej kiełbasy Skolim, a w międzyczasie zapraszamy cię do teatru, musicalu, do miejsc, gdzie są artyści, którzy nie mieli jak prze…ć swoich finansów, bo po prostu ich nie mieli
— wskazała.
Z kolei Marta Cienkowska, która wypowiedziała się na ten temat na antenie Polsat News, stwierdziła, że muzyk chce „zyskać pogłos”.
Ja się w ogóle nie zgadzam z tym, żeby w ten sposób mówić o polskich artystach, o polskich twórcach, którzy de facto budują naszą kulturę, naszą tożsamość przez wiele lat. Przypomnę, że gdyby nie nasza kultura, gdyby nie nasza tożsamość zbudowana wokół również dzieł kultury, to pewnie nie byłoby tego narodu. Polska zniknęła z mapy na wiele lat, a jednak utrzymaliśmy się dzięki naszym wartościom, dzięki naszej tożsamości, która była budowana również i głównie przez środowisko kultury. A tego typu słowa są niedopuszczalne i to, że ktoś publicznie używa takich słów w ten sposób, obrażając innych ludzi, jednocześnie starając się być w tym środowisku. Słowa Skolima są niedopuszczalne. Nie wiem, kim on jest? Przedsiębiorcą? To mówienie pod publiczkę, żeby zyskać pogłos
— mówiła minister Cienkowska.
Skolim postanowił odnieść się do lawiny krytyki.
Nie na paliwie Skolim uznanie ludzi zdobył, znaczy teraz tak. Nie na kiełbasie czy perfumach. Finalnie też oczywiście, bardzo się cieszę, bo to wszystko jest mega sukcesem. Natomiast 26 złotych płyt, 16 platyn, cztery diamenty… z muzyki mnie ludzie poznali, nie z dram, nie ze świecenia d..ą, nie z wyzywania innych ludzi, czasem się odpalam
— ocenił.
