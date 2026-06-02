Szokujące kulisy działań skarbówki. "Zmuszają nas do karania"

Po głośnym mandacie dla gdańskiej pizzerii Agata Jagodzińska, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS, ujawniła, że nie jest to incydent, ale efekt nowych tzw. mierników, które – jak podkreśla – zmuszają urzędników do masowego wystawiania mandatów. „To nie nasz wymysł! Nie chcemy karać malutkich. To wymysł Szefa KAS Marcina Łobody, Andrzeja Domańskiego i Donalda Tuska. To polityka obecnego rządu” – wskazuje i domaga się odpowiedzi na kluczowe pytania o to, kto zmienił zasady gry.
Przypomnijmy, w jednej z gdańskich pizzerii do lokalu weszły dwie kobiety, które zamówiły pizzę z krewetkami i zostały obsłużone jak zwykłe klientki. Właściciel rodzinnej restauracji naliczył do zamówienia standardową, 8‑procentową stawkę VAT, tak jak robi się to w przypadku klasycznej pizzy.
Po posiłku kobiety spokojnie uregulowały rachunek, a następnie ujawniły swoje legitymacje skarbowe. Poinformowały właściciela, że naliczona stawka podatku była nieprawidłowa — w przypadku pizzy z owocami morza obowiązuje 23% VAT, a nie 8%. W efekcie nałożyły na lokal mandat w wysokości 2500 zł.
Zmiana tzw. mierników
W związku ze wspomnianą sytuacją Agata Jagodzińska, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS, wyjaśniła, na czym polega problem i zwróciła uwagę na szokujące relacje urzędników skarbowych z całej Polski.
Nie pozwolę, żeby całe zło było kierowane wyłącznie do zwykłych urzędników na samym dole, dlatego czas powiedzieć sobie wprost, jak wygląda rzeczywistość! Piszę to w trosce o polskich przedsiębiorców i moich kolegów i koleżanek z pracy! Piszę to, by pomogli mi Państwo zmienić politykę obecnego kierownictwa MF, rządu i nagłośnili tę patologię! My, urzędnicy nie chcemy „dociskać” najmniejszych i najsłabszych
— podkreśliła.
Od wielu dni (po akcji z pizzą) otrzymuję wiadomości od pracowników urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych z całej Polski. Wszyscy mówią o tym samym! O zmianie tzw. mierników dotyczących nabyć sprawdzających i o ogromnej presji na ich wykonanie
— wskazała Agata Jagodzińska.
„Chodziło o prewencję”
Jak napisała, „jeszcze 3 lata temu do wykonania tzw miernika nabyć sprawdzających liczyła się tylko liczba wykonanych nabyć sprawdzających”.
Nieważne, czy ukarano mandatem! Chodziło o prewencję. Chodziło o to, żeby sprawdzać, pouczać i przypominać o obowiązkach. I to miało sens. Dzisiaj, po zmianie kierownictwa (rządu) do miernika liczą się tylko pozytywne nabycia sprawdzające, czyli takie zakończone mandatem albo odmową przyjęcia mandatu (sic!). Czyli zawsze musi być mandat
— zaznaczyła.
Jednocześnie podnoszone są wartości mierników, które urzędy mają wykonać (ma być więcej mandatów). Z relacji urzędników wynika ponadto, że narzucane są przez kierownictwo kwoty mandatów (jak najwyższe), co jest absolutnie sprzeczne z kodeksem karnym skarbowym
— zastrzegła przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS.
Agata Jagodzińska przypomniała, że od trzech lat mówi głośno, że „zamiast koncentrować siły na największych oszustwach skarbowych, wyłudzeniach i prawdziwych patologiach, coraz częściej uderza się w najmniejszych przedsiębiorców”.
W ludzi, którzy są najłatwiejsi do skontrolowania!
— podkreśliła.
„Nie zamierzam milczeć”
Zapytała też:
● Kto zmienił konstrukcję tych wskaźników?
● Kto podniósł ich poziomy?
● Kto odpowiada za politykę, która odchodzi od prewencji na rzecz rozliczania efektów zakończonych mandatem?
● I czy Minister Finansów Andrzej Domański uważa, że to jest właściwy kierunek?
Dodała, że nie zamierza milczeć.
I nie pozwolę, żeby cała odpowiedzialność była zrzucana na najniższy szczebel, podczas gdy decyzje zapadają znacznie wyżej. I proszę nie pisać, że my tylko wykonujemy rozkazy! Właśnie ryzykuje, opisuję i krytykuję obecną politykę rządu. Jako urzędnicy nie chcemy karać mandatami za drobne wykroczenia, a do tego się nas zmusza! Nakłada się na nas chore mierniki jak w korporacjach, niemożliwe do wykonania i potem mamy przypadek pizzy. To nie nasz wymysł! Nie chcemy karać malutkich. To wymysł Szefa KAS Marcina Łobody, Andrzeja Domańskiego i Donalda Tuska. To polityka obecnego rządu
— zaznaczyła Agata Jagodzińska.
