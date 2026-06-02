Koleżanka Tuska nie zdejmie ukraińskiej flagi. „Symbol wsparcia”

Po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wywołał gigantycznych skandal, nadając jednemu z oddziałów wojska imię „Bohaterów UPA”, polskie miasta zaczęły zdejmować ukraińskie flagi ze swoich urzędów. Jest wyjątek. Flaga powiewa nadal na magistracie w Gdańsku. Dlaczego?
W reakcji na decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Operacji Specjalnych imienia „Bohaterów UPA”, władze kilku polskich miast podjęły symboliczne protesty poprzez zdjęcie ukraińskich flag z budynków urzędowych.
Ukraińcy czczą UPA, Polacy zdejmują ich flagi
Najgłośniejszym przykładem jest Lublin, gdzie flaga Ukrainy została usunięta z ratusza. Wywodzące się z Koalicji Obywatelskiej władze miasta podkreśliły, że decyzja podejmują „śladem innych polskich samorządów” i że jest to gest sprzeciwu wobec gloryfikacji Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) – formacji odpowiedzialnej za ludobójstwo na polskiej ludności cywilnej podczas II wojny światowej, w tym masakry na Wołyniu.
Co z flagą Ukrainy na magistracie w Gdańsku?
Jest jednak miasto, które nie zamierza w ten sposób protestować przeciwko gloryfikacji UPA przez Zełenskiego. To Gdańsk, gdzie rządzi dobra koleżanka premiera Donalda Tuska Aleksandra Dulkiewicz. Flaga Ukrainy nadal powiewa na tamtejszym magistracie. I powiewać będzie.
Flagi Ukrainy na gmachach Urzędu Miejskiego wiszą dziś jako symbol wsparcia dla narodu ukraińskiego walczącego z rosyjskim najeźdźcą
— powiedział portalowi trójmiasto.pl Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Nie są one i nigdy nie będą wyrazem akceptacji dla polityki historycznej władz w Kijowie
— dodał.
Prezydent chce odebrania Zełenskiemu orderu
Przypomnijmy, że w reakcji na działania Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu. Jej członkowie podejmą ostateczną decyzję w tej sprawie.
