Koleżanka Tuska nie zdejmie ukraińskiej flagi. „Symbol wsparcia”

Aleksandra Dulkiewicz i ukraińska flaga / autor: Fratria
Po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wywołał gigantycznych skandal, nadając jednemu z oddziałów wojska imię „Bohaterów UPA”, polskie miasta zaczęły zdejmować ukraińskie flagi ze swoich urzędów. Jest wyjątek. Flaga powiewa nadal na magistracie w Gdańsku. Dlaczego?

W reakcji na decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Operacji Specjalnych imienia „Bohaterów UPA”, władze kilku polskich miast podjęły symboliczne protesty poprzez zdjęcie ukraińskich flag z budynków urzędowych.

Ukraińcy czczą UPA, Polacy zdejmują ich flagi

Najgłośniejszym przykładem jest Lublin, gdzie flaga Ukrainy została usunięta z ratusza. Wywodzące się z Koalicji Obywatelskiej władze miasta podkreśliły, że decyzja podejmują „śladem innych polskich samorządów” i że jest to gest sprzeciwu wobec gloryfikacji Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) – formacji odpowiedzialnej za ludobójstwo na polskiej ludności cywilnej podczas II wojny światowej, w tym masakry na Wołyniu.

Co z flagą Ukrainy na magistracie w Gdańsku?

Jest jednak miasto, które nie zamierza w ten sposób protestować przeciwko gloryfikacji UPA przez Zełenskiego. To Gdańsk, gdzie rządzi dobra koleżanka premiera Donalda Tuska Aleksandra Dulkiewicz. Flaga Ukrainy nadal powiewa na tamtejszym magistracie. I powiewać będzie.

Flagi Ukrainy na gmachach Urzędu Miejskiego wiszą dziś jako symbol wsparcia dla narodu ukraińskiego walczącego z rosyjskim najeźdźcą

— powiedział portalowi trójmiasto.pl Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Nie są one i nigdy nie będą wyrazem akceptacji dla polityki historycznej władz w Kijowie

— dodał.

Prezydent chce odebrania Zełenskiemu orderu

Przypomnijmy, że w reakcji na działania Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu. Jej członkowie podejmą ostateczną decyzję w tej sprawie.

ff/trojmiasto.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

