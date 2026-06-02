„Kraków to miasto w dużej mierze o lewicowo-liberalnych poglądach, bastion Platformy Obywatelskiej. Zostało to całkowicie rozmontowane. Ludzie mieli dość” - ocenił na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Możdżonek, polityk Konfederacji, były kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski, pytany o ustalenia portalu wPolityce.pl
Jerzy Meysztowicz, poseł KO z Krakowa, należący także do małopolskich struktur tej partii, w rozmowie z portalem wPolityce.pl przedstawił powody rozwiązania małopolskich struktur KO. Powodem były dwie porażki, jakich doznała KO w ostatnim czasie w tym regionie.
Do sprawy w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się Marcin Możdżonek. Zwrócił on uwagę, że sprawa Krakowa to bardzo ciekawy przypadek.
To miasto w dużej mierze o lewicowo-liberalnych poglądach, bastion Platformy Obywatelskiej. Zostało to całkowicie rozmontowane. Ludzie mieli dość
— wskazał, zapytany o nasze ustalenia.
Dlaczego? Bo ludzie mieli dość takiej prowizorki. A Miszalski był właśnie tego doskonałym przykładem. Jedyne co zrobił, to tylko administrował, jeszcze bardziej zadłużył Kraków, podwyższył ceny biletów, rozszerzył tę absurdalną strefę czystego transportu, którą wprowadzał PiS swoją drogą. I ci wszyscy mieszkańcy na tym cierpieli
— przekonywał.
Rozdawał to, co chyba najbardziej zirytowało mieszkańców Krakowa: stołeczki, spółki, spółeczki. Każdemu coś z koalicji. Absolutnie bez pomysłu na miasto
— zauważył.
„Dobry sygnał”
Możdżonek ocenił, że na przypadek Krakowa można spojrzeć przez pryzmat całego kraju.
Tak jest zarządzany nasz kraj, nasze państwo
— ocenił.
To odsunięcie od władzy to bardzo dobry sygnał i prognostyk przed przyszłorocznymi wyborami
— wskazał.
Adrian Siwek/wPolsce24
