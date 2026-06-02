Prezydent Nawrocki znów to zrobi! Co się zmieni? "Żeby już nie było tych wymówek"

Prezydent Karol Nawrocki - na zdjęciu z czasów kampanii wyborczej, podpisanie listu intencyjnego w siedzibie Solidarności / autor: Fratria
W ciągu kilku dni do Senatu trafi nowy wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o przeprowadzenie referendum ws. polityki klimatycznej UE – poinformował szef KPRP Zbigniew Bogucki. Dodał, że tym razem pytanie referendalne sformułowane zostanie tak, „żeby nie było wymówek, by referendum nie robić”.

20 maja Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Po odrzuceniu wniosku przez Senat Nawrocki zapowiedział, że ponownie skieruje go do Izby, inaczej formułując pytanie – senatorowie koalicji rządzącej wskazywali, powołując się na ekspertyzy, m.in. jego tendencyjność.

Bogucki, spytany, czy nowy wniosek pojawi się już w tym tygodniu, odparł, że „to kwestia kilku dni, kiedy takie pytanie referendalne i nowy wniosek pana prezydenta znajdzie się w Senacie”.

Dopytywany, czy pytanie będzie krótsze niż poprzednie, powiedział, że „będzie takie, żeby już nie było tych wymówek, żeby referendum nie robić”.

Wniosek o referendum

Prezydent postulował, by takie referendum zostało zorganizowane 27 września, a pytanie miało brzmieć: „Czy jest Pani/Pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?”.

Zgodnie z konstytucją prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Większość bezwzględna konieczna do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum wynosiła w środowym głosowaniu 48 głosów.

Referendum domagano się także podczas wielkiego marszu w Warszawie 20 maja, zorganizowanego przez NSZZ „Solidarność”.

