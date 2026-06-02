Uchwałą Zarządu Krajowego KO zostały rozwiązane struktury regionalne partii w Małopolsce - poinformowała PAP wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela, która została wyznaczona na komisarza regionalnego. Zostałam wyznaczona przez premiera Donalda Tuska na uporządkowanie spraw - powiedziała. Decyzję tę skomentował na platformie X Bogusław Sonik, były polityk Platformy Obywatelskiej.
Kara za przegrane referendum
Dotychczasowym szefem małopolskich struktur KO był Aleksander Miszalski, który 24 maja został odwołany w referendum z funkcji prezydenta Krakowa. Za jego odwołaniem zagłosowało 171 581 mieszkańców.
Niedziela pytana przez PAP o powody decyzji o rozwiązaniu małopolskich struktur ugrupowania powiedziała, że chociaż to pytanie należy kierować do premiera, szefa KO Donalda Tuska oraz szefa MSWiA, sekretarza generalnego partii Marcina Kierwińskiego, tak na pewno wiąże się ona z nadchodzącymi wyborami na prezydenta Krakowa.
Czekają nas nowe wybory, więc te struktury muszą być sprawne i zaangażowane. Moim celem jest przyjrzenie się i przygotowanie przedterminowych wyborów władz regionu
— powiedziała Niedziela, posłanka KO wybrana do Sejmu z okręgu w Krakowie.
Dwie porażki
Z kolei Jerzy Meysztowicz, poseł KO z Krakowa, należący także do małopolskich struktur tej partii, w rozmowie z portalem wPolityce.pl przedstawił powodu rozwiązania małopolskich struktur KO. Powodem były dwie porażki, jakich doznała KO w ostatnim czasie w tym regionie.
Małopolskie struktury KO zostały rozwiązane ze względu na to, że jednak poniosły dwie porażki, bo jedna porażka to jest to, że nie udało się wygrać wyborów samorządowych i zrobić przewagę w sejmiku wojewódzkim. Był co prawda sukces, jeśli chodzi o wygraną pana prezydenta Miszalskiego, ale teraz jest przegrana w referendum. Pojawiło się pytanie, czy struktury działające w takiej formule mogą się odbić, jeśli chodzi o pozycję Koalicji Obywatelskiej w Krakowie i w Małopolsce
— podkreślił Jerzy Meysztowicz w rozmowie z wPolityce.pl.
Czytaj także
„Tusk od lat lekceważy krakowską PO”
Rozwiązanie krakowskich struktur Platformy skomentował na platformie X były polityk tej partii Bogusław Sonik.
Donald Tusk od lat lekceważy krakowską PO, struktura całkowicie zwasalizowana, bez wyrazu, bez charakteru. Np. od lat, listę krakowską do Sejmu, czy do PE, otwierają warszawscy spadochroniarze, nie mający nic wspólnego ze strukturami PO w Krk. Trzaskowski, Kowal, R. Thun, Sienkiewicz
— napisał Sonik.
kk/X/PAP/wPolityce
