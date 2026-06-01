Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy, a w przeszłości członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), postanowił z okazji Dnia Dziecka wrzucić swoje zdjęcie z dzieciństwa, zadając przy tym pytanie internautom. Jednym z odpowiadających był Janusz Korwin-Mikke, prezes partii KORWiN.
Ciekawe, co wtedy pokazywałem. Pomożecie?
— napisał na platformie X Włodzimierz Czarzasty, zamieszczając swoje zdjęcie z dzieciństwa, na którym wygląda, jakby na coś wskazywał.
Reakcja Korwin-Mikkego
Związek Sowiecki
— krótko odpowiedział Janusz Korwin-Mikke, zapewne nawiązując do członkostwa Czarzastego w PZPR. Wpis Korwin-Mikkego w momencie powstania tego artykułu miał już 9 tys. polubień, co pokazuje, że taka odpowiedź na pytanie Czarzastego bardzo spodobała się użytkownikom X.
