Czarzasty wrzucił zdjęcie z dzieciństwa. Reakcja Korwin-Mikkego hitem sieci

autor: Fratria/X
Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy, a w przeszłości członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), postanowił z okazji Dnia Dziecka wrzucić swoje zdjęcie z dzieciństwa, zadając przy tym pytanie internautom. Jednym z odpowiadających był Janusz Korwin-Mikke, prezes partii KORWiN.

Ciekawe, co wtedy pokazywałem. Pomożecie?

— napisał na platformie X Włodzimierz Czarzasty, zamieszczając swoje zdjęcie z dzieciństwa, na którym wygląda, jakby na coś wskazywał.

Reakcja Korwin-Mikkego

Związek Sowiecki

— krótko odpowiedział Janusz Korwin-Mikke, zapewne nawiązując do członkostwa Czarzastego w PZPR. Wpis Korwin-Mikkego w momencie powstania tego artykułu miał już 9 tys. polubień, co pokazuje, że taka odpowiedź na pytanie Czarzastego bardzo spodobała się użytkownikom X.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

