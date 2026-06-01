Mieszkańcy Krakowa zdecydowali się odwołać reprezentującego KO Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa. To sytuacja bezprecedensowa, by w tak dużym mieście udało się zmienić włodarza miasta w drodze referendum.
Premier i lider KO Donald Tusk nagle zdecydował się rozwiązać małopolskie struktury KO, których dotychczasowym szefem był ustępujący prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Za odwołaniem Miszalskiego zagłosowało 171 581 mieszkańców Krakowa, co wystarczyło do odwołania polityka KO z funkcji prezydenta. Kodeks wyborczy wskazuje, że wybory na nowego prezydenta miasta powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.
Czy na czele struktur KO w Małopolsce mógłby stanąć związany z Krakowem obecny europoseł KO Bartłomiej Sienkiewicz?
Z tego z tego, co wiem, to nie chodzi o objecie kierownictwa struktur, tylko ewentualnie gdyby się zdecydował być kandydatem na prezydenta, to zdecydowanie miałby bardzo duże szanse, żeby powtórzyć swój bardzo dobry wynik w wyborach do europarlamentu, a wcześniej do parlamentu polskiego, więc byłby wspaniałym kandydatem
— podkreślił w rozmowie z portalem wPolityce.pl Jerzy Meysztowicz, poseł KO.
Czy Sienkiewicz zdecyduje się na start w wyborach?
Mimo wszystko polityk KO przyznał, że nie sądzi, aby Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował się wystartować w wyborach na prezydenta Krakowa w sytuacji, gdy jest europosłem. Nie jest tajemnicą, że polscy politycy bardzo rzadko decydują się na wcześniejsze odejście z Parlamentu Europejskiego, najpewniej z uwagi na wysokie zarobki europosłów.
Nie sądzę, żeby Bartłomiej Sienkiewicz w tej chwili się zdecydował na start w wyborach na prezydenta Krakowa. Umówmy się, jest dopiero niecałe dwa lata posłem do europarlamentu, dopiero co się tam urządził i rozeznał jak funkcjonuje PE. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby odmówił startu w wyborach na prezydenta Krakowa, co dla mnie byłoby zupełnie zrozumiałe
— mówił nasz rozmówca.
