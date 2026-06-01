Rządzący dokonali politycznej manipulacji ws. zatrzymania adwokata, brata radnego PiS? „23 maja policja wyważyła drzwi w domu Prezydenta Karola Nawrockiego. 20 maja zatrzymany został adwokat Maciej Z. Tymczasem dopiero wczoraj sprawę przedstawiono w taki sposób, jakby chodziło o zatrzymanie sprawcy fałszywych alarmów dotyczących domu Prezydenta” - alarmował w mediach społecznościowych Maciej Wąsik, powołując się na ustalenia portalu Niezalezna.pl. Głos zabrał także brat adwokata, warszawski radny PiS.
Znany warszawski adwokat został zatrzymany ws. fałszywych alarmów
— poinformował w niedzielę minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Warszawska policja dodała, że 48-latek usłyszał siedem zarzutów i został aresztowany na trzy miesiące.
Zatrzymanie
Okazało się, że zatrzymany mecenas to brat warszawskiego radnego Prawa i Sprawiedliwości Wojciecha Zabłockiego. Polityk, myśląc, że jest to osoba zatrzymana ws. fałszywych alarmów związanych ze sprawą siłowych wejść m.in. do mieszkania rodziny prezydenta RP i prawicowych mediów, wydał oświadczenie, w którym zwracał uwagę, że nie utrzymuje kontaktów z bratem.
Oświadczam, że wszelkie próby łączenia mnie ze sprawą fałszywych alarmów wyłącznie z powodu powiązań rodzinnych z zatrzymaną osobą są całkowicie bezpodstawne i stanowią nadużycie
— napisał.
Osoba, o której informują media, jest członkiem mojej rodziny, jednak od wielu lat nie utrzymuję z nim żadnych kontaktów. Nie mam żadnej wiedzy na temat jego działań, ani jakiegokolwiek związku ze sprawą będącą przedmiotem postępowania
— zaznaczył.
Mam nadzieję, że wymiar sprawiedliwości dogłębnie wyjaśni sprawę fałszywych alarmów
— dodał.
Polityczna manipulacja?
Potem oświadczenie to skasował. Okazało się bowiem, że doszło do… politycznej manipulacji, co ujawnił portal Niezalezna.pl.
— napisał w serwisie X Maciej Wąsik, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
23 maja policja wyważyła drzwi w domu Prezydenta Karola Nawrockiego. 20 maja zatrzymany został adwokat Maciej Z.
— podkreślił.
Tymczasem dopiero wczoraj sprawę przedstawiono w taki sposób, jakby chodziło o zatrzymanie sprawcy fałszywych alarmów dotyczących domu Prezydenta
— dodał.
Musiałem usunąć poprzednie oświadczenie, bowiem jak się okazało z majowymi fałszywymi alarmami nie miał nic wspólnego nikt z mojej rodziny. Mieliśmy do czynienia z bezczelną akcją polityczną, która na siłę miała powiązać ten temat z opozycją.
— wskazał natomiast Wojciech Zabłocki.
Adrian Siwek/X/PAP/Niezalezna.pl
