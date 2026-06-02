Winni relatywizacji zbrodni UPA? Cenckiewicz wytyka "cyrki" PiS

Pomnik ofiar OUN/UPA w Domostawie oraz wpis Sławomira Cenckiewicza z portalu X / autor: Fratria/X-Sławomir Cenckiewicz
Za rządów Zjednoczonej Prawicy po 2022 r. zwłaszcza obowiązywała inna wersja: Ukraińcy są mniej winni (radykałowie mówili, że niewinni), bo zbrodni dokonywano na terenach okupowanych przez Niemców czyli za ich przyzwoleniem” - napisał prof. Sławomir Cenckiewicz, odnosząc się do zbrodni popełnianych przez UPA na Polakach.

Relacje polsko-ukraińskie są coraz gorsze. Ukraina co pewien czas traktuje Polskę z pogardą, mimo że bez Warszawy Kijów nie przetrwałby nawały wojsk Kremla.

Ostatnio doszło do kolejnego skandalu. Ukraiński przywódca postanowił bowiem nadać jednej z jednostek wojskowych imię „Bohaterów UPA”, organizacji w Polsce kojarzonej głównie z ludobójstwem na Wołyniu.

Oburzenie słychać było po obu stronach sceny politycznej, a prezydent Karol Nawrocki podjął kroki, które mogą pozbawić Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia.

Ukrofil Kowal

Oliwy do ognia dolewa postawa Pawła Kowala z Koalicji Obywatelskiej, który nie kryje się ze swoim zamiłowaniem do Ukrainy. Były premier Leszek Miller nazwał Kowala wprost. Stwierdził, że polityk z ekipy Tuska jest przywódcą „banderowskiej piątej kolumny”.

Kowal miał cenzurować zdjęcia ofiar zbrodniczej UPA. Dziennikarze mieli nie być dopuszczani do dołów z ciałami, żeby na światło dzienne nie wyszły makabryczne zbrodnie popełnione przez Ukraińców.

Kowal w lutym 2024 mówił również, że „zbrodnia wołyńska nie obciąża państwa ukraińskiego, bo nie istniało”.

Zakręty, cyrki i gimnastyka narracyjna”

Prof. Sławomir Cenckiewicz ocenił obecną sytuację z przeszłością.

— napisał były szef BBN.

Pamiętam jednego z wiceministrów, jak protestował w lutym 2022 r. przeciwko przypominaniu na profilu WBH o zbrodni na Polakach (chyba w Parośli), bo „teraz jest wojna Rosji przeciw Ukrainie”. Jak się nie wie czego się w polityce chce, jak się nie ma pomysłu na Ukrainę, to są takie zakręty, cyrki i gimnastyka narracyjna „od ściany do ściany”. I to się - niestety - chyba nie zmieni

— dodał.

xyz/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

