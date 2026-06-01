Za to chcą odwołać Kierwińskiego! 10 mocnych argumentów. Pojawił się wątek TV wPolsce24

autor: Fratria/wniosek PiS
Grupa posłów PiS złożyła wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. W uzasadnieniu wniosku wymieniono 10 mocnych argumentów, dlaczego obecny szef MSWiA powinien stracić stanowisko.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński ponosi polityczną odpowiedzialność za poważne osłabienie sprawności państwa w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, za utratę zaufania do służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji oraz za model zarządzania, który w kolejnych kryzysach okazywał się reaktywny, spóźniony i podporządkowany bieżącej komunikacji politycznej oraz wyłącznie interesom jego formacji politycznej

— napisano we wniosku.

Nie chodzi o pojedynczą pomyłkę ani o jeden incydent, który można byłoby tłumaczyć nadzwyczajnymi okolicznościami. W okresie politycznej odpowiedzialności Ministra Marcina Kierwińskiego państwo wielokrotnie było zaskakiwane przez zdarzenia, przed którymi powinno umieć się zabezpieczać: akty dywersji na kolei, chaos na granicy zachodniej, powtarzające się fałszywe alarmy uruchamiające działania służb wobec osób publicznych, kryzysy w Policji, patologie dyscyplinarne oraz niewydolność pomocy po powodzi

— podkreślono.

Wnioskodawcy wskazują, że minister właściwy do spraw wewnętrznych nie może być wyłącznie komentatorem sytuacji kryzysowych. Nie może ograniczać się do konferencji, wpisów w mediach społecznościowych i zapewnień składanych już po fakcie. Szef ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji ma odpowiadać za prewencję, procedury, koordynację, nadzór i autorytet państwa. W tych obszarach Marcin Kierwiński nie daje rękojmi właściwego wykonywania funkcji

— można przeczytać we wniosku.

W czasie pełnienia przez niego urzędu opinia publiczna obserwowała powtarzalny schemat: państwo reagowało dopiero po wystąpieniu szkody (jeśli w ogóle reagowało), a następnie próbowało przykrywać problemy zmanipulowanymi komunikatami. Taki model działania może być skuteczny w bieżącej propagandzie Koalicji Obywatelskiej, ale nie buduje odporności państwa. Bezpieczeństwo obywateli nie może zależeć od szczęścia, improwizacji i kondycji psychofizycznej szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji

— argumentowali politycy PiS.

Dalsze trwanie na stanowisku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Marcina Kierwińskiego jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski i polskich obywateli. W obliczu zagrożeń hybrydowych, ryzyka związanego z agresywnymi działaniami Federacji Rosyjskiej, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji nie może być człowiek niekompetentny, nieprofesjonalny, skrajnie nieodpowiedzialny i podważający zaufanie do państwa. W oczach opinii publicznej Minister Marcin Kierwiński jest osobą pozbawioną autorytetu, w sposób uzasadniony postrzegany, jako obiekt drwin i kpin, skupiony na bieżącej walce politycznej będąc jedynie bezwolnym narzędziem w rękach Prezesa Rady Ministrów

— zaznaczono.

10 powodów, dlaczego odwołać Kierwińskiego

We wniosku przedstawiono 10 argumentów, dlaczego Kierwiński poinien zostać odwołany. Prezentujemy je poniżej - każdy z nich dodatkowo opisano.

I. Akty dywersji na kolei: sprawcy weszli, dokonali aktu i wyszli

II. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych: ideologia zamiast bezpieczeństwa i obejście konstytucyjnego porządku

Ⅲ. Kompromitujące działania służb wobec rodziny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

IV. Chaos na granicy zachodniej i abdykacja państwa na rzecz obywatelskich patroli

V. Powódź i odbudowa: minister od komunikowania kryzysów, a nie od ich rozwiązywania

VI. Fałszywe alarmy, wejścia służb i podatność państwa na prowokacje

VII. Działania Policji wobec mediów i osób publicznych oraz polityzacja języka ministra

VIII. Patologie i kryzys kadrowy w Policji

IX. Kompromitacja podczas Dnia Strażaka i kryzys wiarygodności szefa MSWIA

X. Utrata autorytetu urzędu i odpowiedzialność polityczna

Bierna postawa po fałszywym alarmie w TV wPolsce24

Jeżeli chodzi o wspomniany powód numer 6 do odwołania Kierwińskiego, to politycy PiS posłużyli się m.in. przykładem interwencji policji w siedzibie Telewizji wPolsce24 po fałszywym alarmie.

Minister Marcin Kierwiński uosabia w sobie patologiczną postawę państwa Tuska-państwa silnego wobec słabych i niezależnych, a słabego wobec silnych. Gdy sprawy dotyczyły: Telewizji Republiki czy wPolsce24, red. Tomasza Sakiewicza czy prof. Sławomira Cenckiewicza, Minister Marcin Kierwiński wspólnie z Wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i oszczędnie gospodarującym prawdą rzecznikiem rządu Adamem Szłapką drwił z sytuacji. Taka postawa szefa MSWiA tylko zachęcała sabotażystów i prowokatorów do eskalacji działań. Szef MSWiA zamiast tonować i reagować, podgrzewał działania prowokatorów. Dopiero sytuacja bezprawnego wejścia do domu rodzinnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego i społeczne oburzenie wywołało potrzebne deklaracje, a na realne działania musieliśmy czekać kolejne godziny. W przeciwieństwie do słynnej sprawy Jerzego Owsiaka, gdzie schorowana emerytka pisząc w social mediach określone słowa spowodowała natychmiast niewspółmierną reakcję państwa, jakby była, co najmniej, terrorystką

— argumentowali wnioskodawcy.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

