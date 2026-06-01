Tusk wymierzył karę strukturom KO w Małopolsce! Tak "zapłacą" za porażkę Miszalskiego

Donald Tusk wymierzył karę strukturom Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce po przegranej Aleksandra Miszalskiego w krakowskim referendum. Według doniesień Onetu, premier podjął decyzję o ich rozwiązaniu.

W referendum, które odbyło się 24 maja z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski (KO). Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. Wynik referendum oznacza przedterminowe wybory prezydenta miasta, które muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Miszalski był szefem KO w Małopolsce. Decyzją Tuska jednak już nie jest.

Premier powierzył stanowisko komisarza Dorocie Niedzieli, która jest wicemarszałek Sejmu. Jak pisze red. Andrzej Stankiewicz z Onetu, to właśnie wicemarszałek ma zbudować nowe struktury KO w regionie, aż „do wyłonienia w wyborach nowego przewodniczącego”.

Decyzja Tuska o powierzeniu stanowiska komisarza Niedzieli faworyzuje ją w tym wyścigu — i jest wotum nieufności ze strony premiera wobec Miszalskiego. Tracąc fotel szefa małopolskiej KO, Miszalski wypada także z zarządu krajowego Koalicji Obywatelskiej, w którym regionalni liderzy zasiadają z automatu

— pisze Stankiewicz.

kk/Onet

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

