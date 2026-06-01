Donald Tusk wymierzył karę strukturom Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce po przegranej Aleksandra Miszalskiego w krakowskim referendum. Według doniesień Onetu, premier podjął decyzję o ich rozwiązaniu.
W referendum, które odbyło się 24 maja z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski (KO). Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. Wynik referendum oznacza przedterminowe wybory prezydenta miasta, które muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Miszalski był szefem KO w Małopolsce. Decyzją Tuska jednak już nie jest.
Premier powierzył stanowisko komisarza Dorocie Niedzieli, która jest wicemarszałek Sejmu. Jak pisze red. Andrzej Stankiewicz z Onetu, to właśnie wicemarszałek ma zbudować nowe struktury KO w regionie, aż „do wyłonienia w wyborach nowego przewodniczącego”.
Decyzja Tuska o powierzeniu stanowiska komisarza Niedzieli faworyzuje ją w tym wyścigu — i jest wotum nieufności ze strony premiera wobec Miszalskiego. Tracąc fotel szefa małopolskiej KO, Miszalski wypada także z zarządu krajowego Koalicji Obywatelskiej, w którym regionalni liderzy zasiadają z automatu
— pisze Stankiewicz.
kk/Onet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761642-tusk-wymierzyl-kare-strukturom-ko-w-malopolsce
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.