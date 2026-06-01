Kapela obraża Skolima! "Kur... co gra po jarmarkach". W tle dopłaty dla artystów

autor: Kanał Zero/YouTube Daniel Nawrocki
Projekt rządu Donalda Tuska zakładający dopłaty do emerytur artystów z niewielkimi dochodami wywołał falę oburzenia w polskim społeczeństwie. Wśród środowiska artystów również znaleźli się tacy, którzy jednoznacznie skrytykowali rządowy projekt - wśród nich znalazł się piosenkarz Konrad Skolimowskim (Skolim). Teraz w ostry sposób odpowiedział mu jeden z „artystów” - uważający się za poetę Jaś Kapela.

Warto zaznaczyć, że Konrad Skolimowski to piosenkarz, który opiera swój sukces biznesowy nie tylko na koncertach, ale też m.in. utworzył swoją markę perfum, a dodatkowo otworzył stację benzynową. Artysta ten nie ma potrzeby, by wyciągać jeszcze ręki do pieniądze od państwa.

Pojechałem dzisiaj na live o tych k…ch artystach. Domagają się emerytur, a dzieci oczekują na zbiórki. Państwo polskie nie ma na zbiórki. Artyści albo ci starzy przechlali całą karierę, prze…li, albo ci młodzi robią taką ch…wą muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy. Nie ma na to naszej racji

— podkreślił Skolim w nagraniu zamieszczonym na Tik Toku.

Jak mają nasze pieniądze iść, to na dzieci, na drogi, a nie na jakieś k…y i ć…w. Dobrze mówię? Bardzo dobrze. Nigdy na to nie pozwolę. Ja gram pięćset trzy koncerty w roku w całej Polsce. Bawię ludzi, rozweselam różną muzyką. Ludzie robią taneczną, mniej taneczną, ale nie można wyciągać rąk po pieniądze, które się nie należą, bo dzieci potrzebują zbiórki. K…a dzieci chorują na raka. Wspieramy wszystkich, To pieniądze muszą u nas w Polsce zostać. Proszę zrobić z tego live’a. Nawet grosza nie dam na to, żeby szło za granicę, ale nasze polskie dzieci, nasi emeryci i renciści mają mieć jak najlepiej. I za to wypijmy, panowie

— mówił muzyk.

Kapela uderzył w Skolima

Zupełnie inna jest sytuacja Jasia Kapeli, który uważa się za poetę. Niedawno Kapela zaczął obrażać kasjerki, żaląc się, że zarabia mniej od nich, a w jego ocenie tak nie powinno być. Kapela oczywiście jest zwolennikiem tego, by państwo, czyli wszyscy płacący podatki Polacy zrzucali się na dopłaty do emerytur artystów. Postanowił w ostry sposób odpowiedzieć na słowa Skolima.

Odważne słowa jak na kur… co gra po Jarmarkach, dożynkach i innych imprezach finansowanych z budżetów gmin. Rozumiem, że wypłaty przelewa od razu na zbiórki dla chorych dzieci, żeby nie szły przypadkiem na jakiegoś ćpuna xd

— napisał Jaś Kapela.

Przegrana „poety”

Warto zaznaczyć, że Skolim i Jaś Kapela w przeszłości starli się już w dosłowny, fizyczny sposób podczas gali freak-fight Prime Show MMA, która miała miejsce 9 lipca 2022 roku. Wówczas Kapela przegrał już w II rundzie.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

