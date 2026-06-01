Seria fałszywych alarmów. Motywy sprawców? Aż trudno uwierzyć w to, co powiedział Siemoniak

  • Polityka
  • opublikowano:
Tomasz Siemoniak / autor: Fratria
Tomasz Siemoniak / autor: Fratria

W ostatnich tygodniach służby informowały o serii fałszywych alarmów dotyczących m.in. polityków i osób publicznych. W sprawie zatrzymano dwóch młodych ludzi, którzy usłyszeli zarzuty udziału oraz kierowania grupą przestępczą zajmującą się wywoływaniem fałszywych alarmów. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak pytany w „Rozmowie Piaseckiego” w TVN24 o to, jakie motywacje mieli podejrzani stwierdził, że była to „chęć jakiejś pseudoprzygody”.

Chęć pseudoprzygody”

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował w środę o zatrzymaniu trzech osób w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. Wobec jednej osoby zastosowano areszt. Kierwiński przekazał, że zatrzymani to dwudziestolatkowie, którzy mieli już problemy z prawem. Zapewnił też, że zostanie namierzona osoba, która stoi za fałszywym alarmem dotyczącym mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Siemoniak w „Rozmowie Piaseckiego” w TVN24 komentował motywacje podejrzanych.

Niewątpliwie adresowali się do środowisk politycznych, więc gdzieś tutaj motywacja polityczna była

— powiedział.

Natomiast biorąc pod uwagę te okoliczności, które zostały ujawnione, młody wiek, to jest chęć jakiejś pseudoprzygody, pokazania umiejętności hakerskich

— dodał.

Czytaj także

Krótka odpowiedź Cenckiewicza

Do słów Siemoniaka odniósł się m.in. były szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.

Przygoda! Tak myślałem…

— napisał krótko Cenckiewicz.

kk/TVN24/X/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych