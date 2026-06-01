Ukraina straci polski hub? Minister o "remoncie" lotniska

„Rząd ma przede wszystkim instrumenty, infrastruktura graniczna, transportowa, i lotniskowa należy do rządu, ale jest wiele innych elementów. Od tylu lat jest eksploatowana ta infrastruktura. Od 2022 roku, także nie powinno być to dla nikogo dziwne, że pewne rzeczy czasami wymagają remontu” - powiedział prezydencki minister Marcin Przydacz w Kanale Zero. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP odniósł się w ten sposób do lotniska Rzeszów-Jasionka, które pozostaje kluczowym hubem dla Ukrainy.
Prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Jak mówił, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.
Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytyki w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że Zełenskiemu powinien zostać odebrany Order Orła Białego. Zaproponował, by 8 czerwca było to jednym z punktów posiedzenia Kapituły Orderu.
„Mocny list”
O krok dalej poszedł europoseł PiS Jacek Ozdoba, który zapowiedział, że wyśle do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego stosowne pismo.
Wysyłam mocny list do przewodniczącej Roberty Metsoli w kontekście rozważenia wstrzymania deklaracji wsparcia Ukrainy
— powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.
„Może po prostu przestać funkcjonować”
Szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP był gościem w Kanale Zero. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat możliwego remontu lotniska Rzeszów-Jasionka.
Nie jest to w moim przekonaniu wykluczony scenariusz na przyszłość. Różne rzeczy się mogą wydarzyć. Coś się może zepsuć, może nie działać odpowiednio, coś może zostać przypadkowo zablokowane. Nie mówimy tutaj o celowym działaniu, ale coś może po prostu przestać funkcjonować
— powiedział Marcin Przydacz.
„Pan podpowiada”- dopytał Robert Mazurek.
Rząd ma przede wszystkim instrumenty, infrastruktura graniczna, transportowa, i lotniskowa należy do rządu, ale jest wiele innych elementów. Od tylu lat jest eksploatowana ta infrastruktura. Od 2022 roku, także nie powinno być to dla nikogo dziwne, że pewne rzeczy czasami wymagają remontu
— wyjaśnił prezydencki minister.
„Domagam się konsekwentnie symetrii”
Dlaczego lotnisko Rzeszów-Jasionka jest dla Ukrainy tak ważne? O tym mówił w grudniu ubiegłego roku prezydent Nawrocki.
Ponad 95 procent wszystkich donacji ponad 40 państw, które wspierają Ukrainę, przechodzi właśnie przez to miejsce, przez hub logistyczny w Rzeszowie w Jasionce. To pokazuje także, jak w zakresie budowania odpowiedzialności za polskie Siły Zbrojne, Polska wykonuje ogromny wysiłek
— mówił prezydent Karol Nawrocki.
W sensie strategicznym pomoc Ukrainie, czego wyrazem jest też dzisiejsza moja wizyta, jest częścią strategii państwa polskiego. W sensie strategicznym myślimy więc podobnie. Natomiast ja domagam się konsekwentnie symetrii w relacjach pomiędzy Polską a Ukrainą
— dodawała głowa państwa.
