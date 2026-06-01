Gasiuk-Pihowicz uderza w Pawełczyk-Woicką! "Poskarżyła się..."

Była przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka w programie red. Sylwestra Latkowskiego na YouTube pt. „Konfrontacje” ujawniła, w jak toksyczny sposób zachowywała się posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz na posiedzeniach KRS. Gasiuk-Pihowicz nie pozostała dłużna i postanowiła uderzyć w była szefową KRS na X.
Dagmara Pawełczyk-Woicka w programie „Konfrontacje” podzieliła się swoją oceną na temat „pracy” posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz w KRS (była jej członkiem).
Po tym, jak pani Gasiuk-Pihowicz odeszła z Krajowej Rady Sądownictwa, to jakoś ta współpraca mogła się układać nawet z pozostałymi parlamentarzystami. Brali udział w posiedzeniach zespołu, normalnie pracowali, więc to było zupełnie inaczej niż kierunek rządu, ministra sprawiedliwości
— mówiła Pawełczyk-Woicka.
Ja nie mogę zarzucić im, że w ogóle nie pracowali, bo jednak sporo rzeczy udało się przeprocedować przy udziale parlamentarzystów, więc to nie było tak, że to była totalna destrukcja. Natomiast panią Gasiuk-Pihowicz pamiętam bardzo dobrze jako osobę wrzeszczącą w taki sposób na posiedzeniach Krajowej Rady Sądownictwa, że naprawdę przekraczało to jakiś poziom dopuszczalnych decybeli. Ma potężny głos. Wyłączenie jej mikrofonu nie powodowało tego, że myśmy nie słyszeli tych dźwięków, więc było to bardzo trudne fizycznie
— dodała.
Reakcja Gasiuk-Pihowicz
Teraz do tej wypowiedzi postanowiła się odnieść Kamila Gasiuk-Pihowicz.
Dawno zapomniany i przegrany dziennikarz szukał sensacyjki i znalazł. Pani Dagmara Pawełczyk-Woicka poskarżyła się, że parę lat temu na posiedzeniach neoKRS było jej „trudno fizycznie” przez mój głos. Nie dziwię się, że trudno jej było znieść kogoś, kto głośno mówił to, co chcieli zagłuszyć. Mój głos przeszkadzał, bo był po stronie prawa. Dziękuję za to świadectwo.
— napisała na platformie X Kamila Gasiuk-Pihowicz.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761630-gasiuk-pihowicz-uderza-w-pawelczyk-woicka-poskarzyla-sie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.