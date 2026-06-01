Co tam się wydarzyło! Biedrzycka nakrzyczała na Kierwińskiego, ten zaczął się tłumaczyć

autor: Fratria/X
Kamila Biedrzycka w programie „Express Biedrzyckiej” („Super Express”) w zasadzie nakrzyczała na swojego goście szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, który zaczął się tłumaczyć z tego, że obecna władza nie doprowadziła do tego, czego domagali się jej najbardziej zagorzali fanatycy, i nie doprowadziła do ego, by sterowana przez ministra Waldemara Żurka prokuratura przeliczyła ponownie wszystkie głosy w wyborach prezydenckich.

Żałuje pan, że nie policzono wszystkich głosów? I że podjęto decyzję, żeby tego nie robić, że odpuszczono to politycznie?

— zapytała Kamila Biedrzycka.

Nie, nikt nie odpuścił pani redaktor, bo to jest nieprawdziwa teza, która się pojawia. Mamy określone normy prawne i ze wszelkich kwestii, które były dostępne prawnie, wszystkie zostały zastosowane, było liczenie głosów w tych najbardziej podejrzanych komisjach na wniosek prokuratury, bo były wątpliwości co do przestępstw tych komisjach

— odpowiedział spokonie Marcin Kierwiński, ale taka odpowiedź nie zadowoliła prowadzącej rozmowę.

Emocjonalna wymiana prowadzącej z Kierwińskim

Ale nie wszędzie policzono. Nie może pan powiedzieć, panie ministrze, że już za waszych rządów w wyborach prezydenckich policzono wszystkie głosy oddane przez obywateli. No nie policzono. I jak teraz w przyszłym roku chcecie przekonywać, proszę tylko dać mi skończyć pytanie

— krzyczała prowadząca.

Nie, ale postawiła pani tezę

— wtrącił Kierwiński.

Nie, bo ja panu pozwalałam skończyć. Tezę, którą może pan obalić za chwilę. Jak pan chce przekonać wyborców Koalicji 15 października, KO w przyszłym roku tym słynnym hasłem „liczy się każdy głos”

— kontynuowała Biedrzycka.

No bo liczy się każdy głos

— stwierdził szef MSWiA.

Nie, bo nie wszystkie nawet zostały policzone

— obstawała przy swoim prowadząca.

Nie, pani redaktor, proszę być precyzyjnym. Głosy zostały policzone, co do wielu komisji były poważne wątpliwości. W ramach tych wątpliwości głosy w tych komisjach zostały policzone raz jeszcze

— bronił się Kierwiński.

Nerwowo jest”

Całą sytuację w programie z rozbawieniem skomentował na platformie X dziennikarz Telewizji wPolsce24 Wojciech Biedroń.

Nerwowo jest :)

— krótko ocenił przebieg rozmowy red. Wojciech Biedroń.

tkwl/se.pl/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

