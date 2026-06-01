Wielkie zwycięstwo prezydenta! Nawrocki poruszająco podziękował

„Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Wy jesteście ze mną. Dziękuję!” - napisał prezydent Karol Nawrocki na portalu X - w rocznicę zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Głowa państwa dołączyła zdjęcie z jego z wiecy wyborczych.
Rok temu (2025 r.) w Polsce odbyła się II tura wyborów prezydenckich - wraz z wygraną Karola Nawrockiego. Po głosowaniu 1 czerwca ub.r. na urząd prezydenta RP wybrano Karola Nawrockiego, który otrzymał 50,89 proc. głosów. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 49,11 proc. wyborców.
To zwycięstwo było początkiem kolejnego etapu. Walczymy dalej
— napisał w sieci szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker - wtedy szef jego kampanii.
Ale zanim podano późniejsze wyniki sondażowe i oficjalne wyniki przez PKW, polska polityka doświadczyła czegoś spektakularnego. Mowa o „dwugodzinnej prezydenturze” Rafała Trzaskowskiego, gdy on i jego sztab pospieszyli się 1 czerwca z radością po zamknięciu lokali wyborczych…
Szef KPRP Zbigniew Bogucki przypomniał również w sieci, jakich brudnych metod użyto przeciwko kandydatowi obywatelskiemu z poparciem PiS.
To wszystko się roztrzaskało i wystarczyło jedynie na dwie godziny ‘prezydentury’
— spuentował. Polityk pokazał także zdjęcie (pełne zwycięskiej radości) z poranka po II turze wyborów prezydenckich.
Są oczywiście tacy, którzy wietrzą spiski i tworzą szurskie teorie. Roman Giertych nakręca od tamtego czasu swoją farmę internetowych trolli (silni razem) produkując absolutnie niebywałe tezy… Robi to tylko po to, żeby utrzymać najbardziej zradykalizowany elektorat Donalda Tuska w ryzach i pełnej gotowości do ataku na prawicę.
„Wy jesteście ze mną”
Do okrągłej rocznicy nawiązał również sam zainteresowany. Prezydent Nawrocki opublikował na portalu X podziękowania. Odwołał się również do Pisma Świętego (Psalm 23).
Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Wy jesteście ze mną. Dziękuję!
— czytamy we wpisie głowy państwa.
