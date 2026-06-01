„Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował bezpośrednio do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stanowisko dotyczące postępowania „Dziurda i Inni przeciwko Polsce” wszczętego z powództwa czterech osób wybranych na sędziów TK, przedstawiając szeroką analizę stanu faktycznego i prawnego w tej sprawie” - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Trybunału Konstytucyjnego.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przedstawił Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka stanowisko w sprawie „Dziurda i Inni przeciwko Polsce”, dotyczącej czterech osób wybranych na sędziów TK. W piśmie wskazano, że osoby te nie objęły urzędu, ponieważ nie złożyły wymaganego prawem ślubowania przed Prezydentem RP, od którego uzależnione jest nawiązanie stosunku służbowego sędziego Trybunału.
W piśmie do ETPC podkreślono, że jednocześnie przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się postępowanie dotyczące sporu kompetencyjnego między Prezydentem RP a Sejmem. Ma ono rozstrzygnąć, czy ślubowanie złożone bez udziału prezydenta może wywoływać skutki prawne i prowadzić do objęcia urzędu sędziego TK. Do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii możliwość wykonywania obowiązków przez skarżących pozostaje zawieszona.
Cztery osoby wybrane na sędziów nie nawiązały stosunku służbowego z Trybunałem i nie podjęły obowiązków w Trybunale z uwagi na fakt, że nie złożyły ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogiem art. 4 ustawy o statusie sędziów TK. Stosunek służbowy sędziego Trybunału, w myśl art. 5 tejże ustawy, nawiązuje się po złożeniu takiego ślubowania
— czytamy.
Przed Trybunałem toczy się jednocześnie postępowanie dotyczące sporu kompetencyjnego między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Sejmem RP, które ma dopiero rozstrzygnąć, czy wygłoszenie przez skarżących roty ślubowania bez udziału Prezydenta RP może wywoływać skutki prawne w postaci objęcia urzędu sędziego TK. Wszczęcie tego postępowania, zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, powoduje zawieszenie postępowań przed organami prowadzącymi spór kompetencyjny, co dodatkowo oznacza brak możliwości podjęcia obowiązków przez skarżących
— podkreślono w komunikacie.
Stanowisko przekazane przez Trybunał Konstytucyjny może mieć znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W dokumencie podkreślono również, że argumentacja przedstawiona przez TK różni się od stanowiska zaprezentowanego równolegle przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedstawienie stanowiska Trybunału Konstytucyjnego ma znaczenie dla dalszych działań podejmowanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przy rozpoznawaniu sprawy czterech osób wybranych na sędziów TK. Tym bardziej, że przedstawione równolegle stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest całkowicie sprzeczne z argumentacją wyrażoną przez Trybunał Konstytucyjny w piśmie do Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
— zaznaczono.
