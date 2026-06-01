Miasto wojewódzkie podjęło decyzję! Ukraińska flaga znika

Stare miasto w Lublinie oraz ukraińska flaga / autor: Fratria
Nasze działanie jest bezpośrednio związane z decyzją prezydenta Zełenskiego” - przekazała rzecznik prasowa prezydenta Lublina Justyna Góźdź w rozmowie z portalem Lublin112, odnosząc się do zdjęcia ukraińskiej flagi z ratusza w Lublinie.

Spór o odebranie Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu stale eskaluje. Prezydent Ukrainy znalazł się w samym centrum haniebnego skandalu, który sam wywołał.

Ukraiński przywódca postanowił bowiem nadać jednej z jednostek wojskowych imię „Bohaterów UPA”, organizacji w Polsce kojarzonej głównie z ludobójstwa na Wołyniu.

Oburzenie słychać było po obu stronach sceny politycznej, a prezydent Karol Nawrocki podjął kroki, które mają pozbawić Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia.

Europoseł Jacek Ozdoba postanowił pójść o krok dalej. W rozmowie z Wirtualną Polską poinformował, że zwróci się do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego.

Wysyłam mocny list do przewodniczącej Roberty Metsoli w kontekście rozważenia wstrzymania deklaracji wsparcia Ukrainy

— powiedział polityk.

Urząd zdjął flagę Ukrainy

Z Urzędu Miasta Lublin zniknęła ukraińska flaga, która była tam zamieszczona w 2022 roku. Portal Lublin112 zwrócił się do UM Lublin z zapytaniem w tej sprawie. 26 maja Piotr Gawryszak (radny PiS) złożył interpelację do prezydenta miasta, w której domagał się usunięcia flag z budynku magistratu.

Zdjęcie flagi ukraińskiej z budynku lubelskiego Ratusza nie ma żadnego związku ze złożoną interpelacją. Nasze działanie jest bezpośrednio związane z decyzją prezydenta Zełenskiego

— przekazała rzecznik prezydenta Lublina Justyna Góźdź.

Gloryfikacja formacji odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności cywilnej godzi w pamięć historyczną naszego narodu, rani pamięć polskich ofiar i utrudnia budowanie szczerego dialogu między naszymi narodami

— dodała.

xyz/Lublin112

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

