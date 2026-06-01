Roman Giertych dalej fantazjuje o skradzionych wyborach prezydenckich. W rocznicę porażki Rafała Trzaskowskiego postanowił, że połączy blamaż „dwugodzinnego” prezydenta Polski z działaniem rosyjskich służb. Mec. Bartosz Lewandowski krótko i dosadnie wyjaśnił polityka KO: „Robi Pan doskonałą robotę. Oby tak dalej. Koalicja Obywatelska stała się zakładnikiem Pana najbardziej odjechanych i chorych teorii. Zastanawiam się tylko, kto macza palce w tym, aby z partii rzekomych ‘elit’ zrobił Pan z Pana otoczeniem partię, z którą nie chce się zdecydowana większość ludzi w ogóle utożsamiać i która stała się pośmiewiskiem. Zostali wam ‘Silni Razem’, z którymi możecie zrobić wszystko, starsi ludzie w postaci byłej komunistycznej nomenklatury, współpracowników SB i resztki ‘michnikowszczyzny’”.
Rok temu (2025 r.) w Polsce odbyła się II tura wyborów prezydenckich - wraz z wygraną Karola Nawrockiego. Po głosowaniu 1 czerwca ub.r. na urząd prezydenta RP wybrano Karola Nawrockiego, który otrzymał 50,89 proc. głosów. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 49,11 proc. wyborców.
Lewandowski wyjaśnia Giertycha
Roman Giertych nakręca od tamtego czasu swoją farmę internetowych trolli (silni razem) produkując absolutnie szurskie teorie. Robi to tylko po to, żeby utrzymać najbardziej zradykalizowany elektorat Donalda Tuska w ryzach i pełnej gotowości do ataku na prawicę.
Dzisiaj pierwsza rocznica największego zwycięstwa rosyjskich służb specjalnych w historii ich walk z demokratyczną Polską. Konsekwencje tego zwycięstwa są z nami obecne każdego dnia
— napisał Giertych na portalu X.
Odpowiedź nadeszła ze strony mecenasa Bartosza Lewandowskiego.
To w końcu ci „Braci Kamraci” są w to zamieszani, czy jednak rosyjskie służby? A jeśli oni to „rosyjskie służby”, to dlaczego siedzieli za jakieś wyzwiska w Internecie, a nie za działalność szpiegowską?
— dopytał prawnik.
Dobrze że się Pan odezwał. Kancelaria polecana przez Ambasadę Rosji powinna pod takim wpisem się odezwać
— odpowiedział Giertych.
Panie Pośle, uważam, że robi Pan doskonałą robotę. Oby tak dalej. Koalicja Obywatelska stała się zakładnikiem Pana najbardziej odjechanych i chorych teorii. Zastanawiam się tylko kto macza palce w tym, aby z partii rzekomych „elit” zrobił Pan z Pana otoczeniem partię, z którą nie chce się zdecydowana większość ludzi w ogóle utożsamiać i która stała się pośmiewiskiem. Zostali wam „Silni Razem”, z którymi możecie zrobić wszystko, starsi ludzie w postaci byłej komunistycznej nomenklatury, współpracowników SB i resztki „michnikowszczyzny”
— skwitował mec. Lewandowski.
