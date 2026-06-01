1 czerwca 2025 roku Polacy wybrali Karola Nawrockiego na urząd prezydenta RP. Szef KPRP Zbigniew Bogucki przypomina w sieci, jakich brudnych metod użyto przeciwko kandydatowi obywatelskiemu z poparciem PiS. „To wszystko się roztrzaskało i wystarczyło jedynie na dwie godziny ‘prezydentury’” - spuentował. Polityk pokazał także zdjęcie (pełne zwycięskiej radości) z poranka po II turze wyborów prezydenckich.
Po głosowaniu 1 czerwca ub.r. na urząd prezydenta RP wybrano Karola Nawrockiego, który otrzymał 50,89 proc. głosów. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 49,11 proc. wyborców.
Rok temu w drugiej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Karol Nawrocki. Choć liberalno-lewicowy mainstream był w stanie użyć wszelkich brudnych metod, żeby wygrał ich kandydat: począwszy od przestępczego pozbawienia pieniędzy na kampanię, poprzez brutalne, kłamliwe ataki personalne także z użycie służb i propagandę kartelu medialnego, a skończywszy na nielegalnym finansowaniu ich kampanii z zagranicy (co przyjdzie jeszcze czas sprawiedliwie osądzić), to wszystko się roztrzaskało i wystarczyło jedynie na dwie godziny „prezydentury”
— przypomniał szef Kancelarii Prezydenta RP, nawiązując w ten sposób do Rafała Trzaskowskiego.
Bogucki zadaje pytanie, „dlaczego tak się stało?”.
Ponieważ Polacy wybrali prawdę zamiast fałszu, odwagę zamiast kunktatorstwa, autentyczność zamiast sztuczności, wartości zamiast ideologii, pracę zamiast lenistwa, siłę zamiast słabości, Prezydenta dumnej Rzeczypospolitej zamiast prezydenta „ten kraju” bez nazwy. Dziękujemy
— spuentował.
kpc/X
