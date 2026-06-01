Nowy SONDAŻ. Partia Tuska na prowadzeniu, choć traci kilka punktów. Jak radzą sobie inne formacje?

Sejm / autor: Fratria
Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę 32,98 proc. badanych poparłoby Koalicję Obywatelską, a 26,66 proc. Prawo i Sprawiedliwość - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Podium sondażu

W badaniu, którego wyniki opublikowano w poniedziałek zadano pytanie: gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś głos.

Na KO głosować chciałoby 32,98 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o blisko 3 punkty proc. w porównaniu z sondażem z początku maja.

PiS zajął drugie miejsce z poparciem 26,66 proc. (minus 0,23 pkt proc.).

Trzecia jest Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą popiera 13,29 proc. respondentów (plus 1,55 pkt proc.).

Kto poza Sejmem?

Na czwartym miejscu znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 7,76 proc. (plus 0,58 pkt proc.), a na piątym Konfederacja Korony Polskiej, która zdobyła 7,03 proc. (wcześniej 5,54 proc.)

Poparcie dla Partii Razem spadło do 4,78 proc., a PSL uzyskało 4,25 proc. Z kolei na Polskę 2050 zagłosowałoby 2,71 proc.

Na inne ugrupowania wskazało 0,54 proc. respondentów.

Wyniki sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” / autor: Grafika wygenerowana przy użyciu narzędzi AI
Badanie Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” zrealizowano 28 i 29 maja metodą CAWI na próbie 1057 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania około 3 proc.

olnk/PAP

