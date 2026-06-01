Rok temu (2025 r.) w Polsce odbyła się II tura wyborów prezydenckich - wraz z wygraną Karola Nawrockiego! „To zwycięstwo było początkiem kolejnego etapu. Walczymy dalej” - napisał w sieci szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker - wtedy szef jego kampanii.
Po głosowaniu 1 czerwca ub.r. na urząd prezydenta RP wybrano Karola Nawrockiego, który otrzymał 50,89 proc. głosów. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 49,11 proc. wyborców.
Rok temu udowodniliśmy, że zwycięstwo jest możliwe. Nawet wtedy, gdy wielu, także po naszej stronie, nie wierzyło w wygraną. Jest możliwe, gdy jesteśmy razem. Silni wspólnotą wartości i gotowi walczyć do końca.
To zwycięstwo było początkiem kolejnego etapu. Walczymy dalej
— napisał Szefernaker w serwisie X, przypominając tę rocznicę.
Okolicznościowy spot pojawił się za to na profilu Kancelarii Prezydenta RP.
Rok temu, 1 czerwca, Polacy podjęli decyzję. Zaufali człowiekowi, który od początku mówił jasno: „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Karol Nawrocki został prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. To był rok dynamicznej prezydentury, rok realizacji zobowiązań przedstawionych Polakom w kampanii wyborczej, rok inicjatyw ustawodawczych. To także podpisy pod ustawami dobrymi dla Polek i Polaków. I zdecydowane weta tam, gdzie partyjne interesy próbowały wziąć górę nad interesem obywateli. Każda decyzja prezydenta ma jeden cel. Silna Polska i dobro jej obywateli. To również aktywna polityka międzynarodowa, wzmacnianie bezpieczeństwa Polski, umacnianie sojuszy, ważne wizyty zagraniczne i światowi liderzy goszczeni w Pałacu Prezydenckim. Ale przede wszystkim był to rok blisko ludzi, spotkań z Polakami, z każdym pokoleniem. Rok temu wygrała Polska. To nasze wspólne zwycięstwo
— słyszymy.
Kampania prezydencka
24 listopada 2024 - podczas konwencji w hali „Sokoła” w Krakowie - prezes IPN dr Karol Nawrocki został ogłoszony kandydatem obywatelskim na urząd prezydenta RP, popieranym przez PiS. Jako pierwszy napisał o tym właśnie portal wPolityce.pl
W I turze wyborów prezydenckich zdobył 29,54 proc. głosów, zajmując tym samym drugie miejsce i przechodząc do drugiej tury wraz z Rafałem Trzaskowskim - prezydentem Warszawy, liderem KO.
1 czerwca 2025 roku, choć pierwsze sondażowe wyniki po II turze wyborów prezydenckich, już wtedy „na żyletkę”, spowodowały wybuch przedwczesnej radości w sztabie Trzaskowskiego (powstały wtedy memy o „dwugodzinnej prezydenturze”), zwycięstwo osiągnął Karol Nawrocki.
