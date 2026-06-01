Prezydent RP Karol Nawrocki - z okazji Dnia Dziecka - skierował życzenia do najmłodszych za pośrednictwem serwisu X. Znalazło się w nim oryginalne sformułowanie!
Najmłodsi! Życzę Wam mnóstwa radości i odwagi do odkrywania świata. Bądźcie pozytywnie zuchwali!
— napisał prezydent, zamieszczając także cytat z Janusza Korczaka:
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Na nagraniu widzimy kadry z prezydentem podczas przeróżnych spotkań z najmłodszymi.
Dziś w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki weźmie udział w I Prezydenckim Kongresie Młodzieżowych Rad.
