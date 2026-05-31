Wassermann bezlitosna dla artystów! Wypomniała, co zrobił Stuhr

Małgorzata Wassermann, poseł PiS, na antenie Polsat News w dosadny sposób wypowiedziała się o artystach w związku z forsowaną przez rząd ustawą, by z budżetu państwa dopłacać im do emerytur.
Małgorzata Wassermann zwróciła uwagę, że politycy nie komentują zdolności poszczególnych aktorów, za to część aktorów nagminnie ocenia polityków, nierzadko w sposób wulgarny.
Jak jest jakakolwiek impreza czy gala, to nie komentujemy zdolności jednego czy drugiego aktora, ponieważ się na tym nie znamy. Natomiast wychodzi jeden, drugi, trzeci, piąty aktor i on zaczyna sobie po nas jechać bardzo wulgarnie, bo uważa, że mu wolno. Jeżeli wchodzi w dyskurs polityczny, sam go wywołuje, to dostaje odpowiedź
— podkreśliła Małgorzata Wassermann.
„To były teksty naprawdę poniżej pasa”
Proszę popatrzeć, jak raz po raz wychodził ktoś, czy to był kabaret, czy to była gala Fryderyków, czy cokolwiek innego… Bardzo często to były teksty naprawdę poniżej pasa. Czy ja kiedykolwiek żartowałam z bardzo trudnej i ciężkiej choroby oraz rehabilitacji Jerzego Stuhra? Maciej Stuhr żartował sobie ze śmierci mojego ojca i to publicznie. To jest ta zasadnicza różnica między nami. I nie dotyczyło to tylko tego jednego przypadku
— dodała.
Przypomnijmy, że Zbigniew Wassermann, był minister koordynator służb specjalnych w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, zginął w katastrofie smoleńskiej.
tkwl/Polsat News
