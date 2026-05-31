W programie „Studio Magdaleny Ogórek” (Telewizja wPolsce24) doszło do ostrego starcia pomiędzy prowadzącą program a byłą posłanką Nowej Lewicy Małgorzatą Prokop-Paczkowską. Polityk Nowej Lewicy stanęła w obronie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie UPA i w oburzający sposób obrażała… prezydenta Polski Karola Nawrockiego.
Małgorzata Prokop-Paczkowska odniosła się do wypowiedzi głowy polskiego państwa, dotyczącej zamiaru odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia, Orderu Orła Białego. Powodem jest skandaliczne zachowanie Zełenskiego, a konkretnie nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”, czyli zbrodniczej formacji, odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Była posłanka Nowej Lewicy w tej sytuacji zaatakowała… prezydenta Polski!
Mieliśmy tutaj głos naszego prezydenta, który oczywiście zamiast łagodzić, zamiast tonować emocje, występuje w swoim kibolskim, przemocowym stylu. No niestety
— wypaliła Prokop-Paczkowska.
Co się wydarzyło kibolskiego tutaj? Czyli pani by zostawiała ten order?
— dopytywała prowadząca program red. Magdalena Ogórek.
Dla nas UPA to są mordercy naszych obywateli. Dla Ukraińców jak dzisiaj wypowiadał się jeden z dyplomatów ukraińskich, dla ponad 80 proc. Ukraińców to są bohaterowie, którzy walczyli
— starała się bronić swojego stanowiska była posłanka Nowej Lewicy.
A którzy, ci, co niemowlęta nadziewali widłami, czy którzy?
— dopytywała prowadząca.
Ci, którzy walczyli z sowietami o wolność Ukrainy
— powiedziała Prokop-Paczkowska.
Ostre starcie z prowadzącą
Moment, pani poseł, bardzo proszę, teraz jest moment, że prowadząca dopytuje. Czyli pani mówi tak, bo ja rozumiem nie tylko dlatego, że jestem historykiem, ale to jest elementarna wiedza, to że UON-UPA kolaborowała z III Rzeszą to wszyscy wiemy i pani chce, żeby mimo że znalazła się głowa państwa, która gloryfikuje i nazywa nazistów bohaterami, wyznawców Hitlera, kolaborantów III Rzeszy, a pani mówi: „Nie odbierać orderu takiej osobie”?
— pytała dziennikarka.
Podgrzewa pani emocje zupełnie niepotrzebnie…
— broniła się Prokop-Paczkowska.
Ja przedstawiam fakty
— ripostowała red. Ogórek.
To nie jest też rola dziennikarza, tylko…
— uderzała w dziennikarkę Telewizji wPolsce24 polityk Nowej Lewicy.
Niech pani zostawi moją rolę, bo ja pani roli też nie narzucam
— odpowiedziała prowadząca.
Dziennikarz nie powinien tego robić
— kontynuowała swój atak Prokop-Paczkowska.
Jak pani będzie prezesem telewizji, to będzie pani ustawiała dziennikarzy. To pani chyba z TVN pomyliła, bo tam tezy stawiają, a u nas pytamy
— mówiła Ogórek.
tkwl/Telewizja wPolsce24
