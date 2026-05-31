Posłanka KO i była członek KRS Kamila Gasiuk-Pihowicz niedawno wyznała, że podczas posiedzeń Rady skupiała się m.in. na blokowaniu przynajmniej części jej prac. Była przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka w rozmowie z red. Sylwestrem Latkowskim w jego programie na YouTubie „Konfrontacja” wyznała, jak zachowywała się posłanka KO podczas posiedzeń Rady.
Pani poseł Gasiuk-Pihowicz wprost przyznała, że jej intencją w Radzie było to, aby blokować jej pracę, więc mieliśmy do czynienia z osobą, która była destrukcyjna
— powiedziała w programie „Konfrontacje” Dagmara Pawełczyk-Woicka, była przewodnicząca KRS.
Ona brała pieniądze czy po prostu?
— zapytał red. Sylwester Latkowski.
Oczywiście, że brała. Miesięcznie po kilkanaście tysięcy złotych
— odparła była szefowa KRS.
Zmiana sytuacji, gdy z KRS odeszła Gasiuk-Pihowicz
Przyznała, że „strajk włoski” Gasiuk-Pihowicz był męczący dla pozostałych członków KRS.
Bardzo męczący psychicznie i fizycznie dla wszystkich. Po tym, jak pani Gasiuk-Pihowicz odeszła z Krajowej Rady Sądownictwa, to jakoś ta współpraca mogła się układać nawet z pozostałymi parlamentarzystami. Brali udział w posiedzeniach zespołu, normalnie pracowali, więc to było zupełnie inaczej niż kierunek rządu, ministra sprawiedliwości
— oceniła Pawełczyk-Woicka.
Ja nie mogę zarzucić im, że w ogóle nie pracowali, bo jednak sporo rzeczy udało się przeprocedować przy udziale parlamentarzystów, więc to nie było tak, że to była totalna destrukcja. Natomiast panią Gasiuk-Pihowicz pamiętam bardzo dobrze jako osobę wrzeszczącą w taki sposób na posiedzeniach Krajowej Rady Sądownictwa, że naprawdę przekraczało to jakiś poziom dopuszczalnych decybeli. Ma potężny głos. Wyłączenie jej mikrofonu nie powodowało tego, że myśmy nie słyszeli tych dźwięków, więc było to bardzo trudne fizycznie
— dodała.
Z relacji byłej przewodniczącej KRS wynika zatem, że prace Rady poprawiły się, gdy odeszła z niej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Wówczas Dagmara Pawełczyk-Woicka mogła współpracować nawet z pozostałymi politykami reprezentującymi w KRS koalicję Donalda Tuska.
tkwl/X/YouTube LATKOWSKI KONFRONTACJA
