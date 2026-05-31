Marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy, a także były członek PZPR, postanowił na platformie X pochwalić się, że zjeździł Azję i Europę koleją. Nie spodziewał się jednak najpewniej, do jakiej niekorzystnej dla niego wymiany na X doprowadzi wrzucenie jednego zdjęcia.
Dziś podróż koleją. Zjeździłem koleją Azję i Europę. Ludzie uśmiechnięci, można pogadać. Lubię
— napisał na X Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy.
Podróże Czarzastego po Rosji
Jechał marszałek kiedykolwiek koleją transsyberyjską? To dopiero jest fantastyczna przygoda i przepiękne widoki!
— zareagował na wpis Czarzastego Łukasz Kulpa, użytkownik X. Kolej transsyberyjska to najdłuższa linia kolejowa na świecie, która łączy Moskwę z Władywostokiem.
Jechałem.
— wyznał Włodzimierz Czarzasty.
Chyba przyjechałem
— poprawił Czarzastego Janusz Cieszyński, poseł PiS, zapewne nawiązując do przeszłości Czarzastego z PZPR i związanej z tym jego aprobaty dla komunistycznego zniewolenia Polski. Warto podkreślić, że Czarzasty wstąpił do PZPR w 1983 roku, a zatem w roku, w którym został zniesiony stan wojenny i tendencja wśród Polaków - nawet tych, którzy wcześniej sympatyzowali z komunistycznym reżimem - była taka, by wstępować do „Solidarności”.
tkwl/X
