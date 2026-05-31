Rządowy projekt ustawy przyznający artystom z niewielkim dochodem dopłaty do składek ZUS, podzielił Polaków, w tym samych artystów. Niektórzy, jak np. Jan Englert przyznał, że wstydziłby się narzekać na swoją sytuację. W ostrych słowach o artystach, którzy płaczą nad swoim losem, wypowiedział się również popularny piosenkarz Skolim. „Jak mają nasze pieniądze iść, to na dzieci, na drogi, a nie na jakieś k…y i ć…w” - powiedział podczas transmisji live TikToku.
Kontrowersyjny projekt
Artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS; będzie mógł korzystać ze świadczeń chorobowych oraz urlopów macierzyńskich, a także z pomocy przy zmianie zawodu – zakłada przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny.
„Domagają się emerytur, a dzieci oczekują na zbiórki”
W ostrych słowach na temat artystów, którzy domagają się państwowych dopłat wypowiedział się muzyk Skolim podczas pikniku zorganizowanego w Czeremsze. Później jeszcze raz odniósł się do całej sprawy podczas nagrania na Tik-Toku.
Pojechałem dzisiaj na live o tych k…ch artystach. Domagają się emerytur, a dzieci oczekują na zbiórki. Państwo polskie nie ma na zbiórki. Artyści albo ci starzy przechlali całą karierę, prze…li, albo ci młodzi robią taką ch…wą muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy. Nie ma na to naszej racji
— podkreślił muzyk.
Jak mają nasze pieniądze iść, to na dzieci, na drogi, a nie na jakieś k…y i ć…w. Dobrze mówię? Bardzo dobrze. Nigdy na to nie pozwolę. Ja gram pięćset trzy koncerty w roku w całej Polsce. Bawię ludzi, rozweselam różną muzyką. Ludzie robią taneczną, mniej taneczną, ale nie można wyciągać rąk po pieniądze, które się nie należą, bo dzieci potrzebują zbiórki. K…a dzieci chorują na raka. Wspieramy wszystkich, To pieniądze muszą u nas w Polsce zostać. Proszę zrobić z tego live’a. Nawet grosza nie dam na to, żeby szło za granicę, ale nasze polskie dzieci, nasi emeryci i renciści mają mieć jak najlepiej. I za to wypijmy, panowie
— mówił na nagraniu Skolim.
