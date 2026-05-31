Przypominamy żenujące nagranie parlamentarzystek w obecności Zełenskiego! "Nie mdleć, nie mdleć!"

Sejm / autor: Fratria/X
Dziś tym mocniej wybrzmiewa absurdalne zachowanie posłanek Platformy na widok Zełenskiego - napisał na X Adam Czarnecki ze stowarzyszenia „Tak dla CPK”, przywołując zdjęcia z Sejmu z grudnia zeszłego roku. Wówczas gościł przy Wiejskiej Wołodymyr Zełenski, a sieć obiegł filmik z żenującym zachowaniem posłanek z koalicji 13 grudnia. „I ktoś się dziwi, że nas Zełenski nie szanuje?” - czytamy komentarz na platformie X.

Nie mdleć!”

Na nagraniu widać prezydenta Ukrainy, wymieniającego dowcipy z marszałkiem Sejmu, Włodzimierzem Czarzastym.

Nieopodal przyczaiły się parlamentarzystki z włączonymi kamerkami w telefonach. Wicemarszałek Monika Wielichowska, znana też z innych wyczynów, postanowiła przedstawić Zełenskiemu kwiat polskiego parlamentaryzmu.

Posłanki ruszyły z powitaniem

Panie Prezydencie, slava Ukrainie, Thank you for you are doing for us

— zagadywały jedna przez drugą.

Tuż odejściu ukraińskiego prezydenta, słychać jeszcze zza kadru:

Jej, co za spotkanie, nie mdleć, nie mdleć!

Nagranie z tego wydarzenia udostępniła w mediach społecznościowych posłanka KO Anna Sobolak.

Komentator z platformy X skonkludował nagranie:

I ktoś się dziwi, że Zelenski nas nie szanuje?

Zwrot w relacjach z Zełenskim

Ostatnio jednak notowania Wołodymyra Zełenskiego mocno w Polsce spadły. Ukraiński przywódca postanowił bowiem nadać jednej z jednostek wojskowych imię „Bohaterów UPA”, organizacji w Polsce kojarzonej głównie z ludobójstwa na Wołyniu.

Oburzenie słychać było po obu stronach sceny politycznej, a Karol Nawrocki podjął kroki, które mają pozbawić Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia.

