Dziś tym mocniej wybrzmiewa absurdalne zachowanie posłanek Platformy na widok Zełenskiego - napisał na X Adam Czarnecki ze stowarzyszenia „Tak dla CPK”, przywołując zdjęcia z Sejmu z grudnia zeszłego roku. Wówczas gościł przy Wiejskiej Wołodymyr Zełenski, a sieć obiegł filmik z żenującym zachowaniem posłanek z koalicji 13 grudnia. „I ktoś się dziwi, że nas Zełenski nie szanuje?” - czytamy komentarz na platformie X.
„Nie mdleć!”
Na nagraniu widać prezydenta Ukrainy, wymieniającego dowcipy z marszałkiem Sejmu, Włodzimierzem Czarzastym.
Nieopodal przyczaiły się parlamentarzystki z włączonymi kamerkami w telefonach. Wicemarszałek Monika Wielichowska, znana też z innych wyczynów, postanowiła przedstawić Zełenskiemu kwiat polskiego parlamentaryzmu.
Posłanki ruszyły z powitaniem
Panie Prezydencie, slava Ukrainie, Thank you for you are doing for us
— zagadywały jedna przez drugą.
Tuż odejściu ukraińskiego prezydenta, słychać jeszcze zza kadru:
Jej, co za spotkanie, nie mdleć, nie mdleć!
Nagranie z tego wydarzenia udostępniła w mediach społecznościowych posłanka KO Anna Sobolak.
Komentator z platformy X skonkludował nagranie:
I ktoś się dziwi, że Zelenski nas nie szanuje?
Zwrot w relacjach z Zełenskim
Ostatnio jednak notowania Wołodymyra Zełenskiego mocno w Polsce spadły. Ukraiński przywódca postanowił bowiem nadać jednej z jednostek wojskowych imię „Bohaterów UPA”, organizacji w Polsce kojarzonej głównie z ludobójstwa na Wołyniu.
Oburzenie słychać było po obu stronach sceny politycznej, a Karol Nawrocki podjął kroki, które mają pozbawić Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia.
SC/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761582-przypominamy-zenujace-zachowanie-poslanek-przy-zelenskim
