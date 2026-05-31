Co ona opowiada? Scheuring-Wielgus absurdalnie ws. Zełenskiego

„Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Pan prezydent też o tym zapomniał. Coś dajemy, to nie powinniśmy odbierać” - powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy na antenie Polsat News, pytana o możliwe odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Jak wskazał, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.
Czytaj także
Prezydent Karol Nawrocki zareagował natychmiast. Wystosował oficjalny komunikat, w którym nie krył oburzenia oraz zapowiedział, że poczyni starania aby odebrać order Orła Białego Zełenskiemu - dostał w 2023 roku z rąk Andrzeja Dudy.
Donald Tusk niejako zrównał haniebną decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA” z reakcją polskiego przywódcy w tej sprawie. Obydwie uznał za „niepokojące”.
Informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na to z propozycją odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, przyznanego mu przez prezydenta Dudę, jest równie niepokojącym krokiem
— powiedział Tusk.
„Kto daje i odbiera”
Sprawa wywołała w Polsce bardzo żywiołową dyskusję. Na antenie Polsat News wypowiedziała się w tej kwestii Joanna Scheuring-Wielgus.
Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Pan prezydent też o tym zapomniał. Coś dajemy, to nie powinniśmy odbierać. Oczywiście możemy się nie zgadzać, możemy być wzburzeni, ale jako politycy nie powinniśmy posługiwać się w swoich decyzjach emocjami, ponieważ to może nam zaszkodzić w dłuższym czasie
— powiedziała europoseł Lewicy.
xyz/wPolityce/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761561-co-ona-opowiada-scheuring-wielgus-absurdalnie-ws-zelenskiego
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.